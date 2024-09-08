Україна заборонила російським полоненим телефонувати рідним – Лубінець

Про це в етері телемарафону «Єдині новини» заявив Дмитро Лубінець. Повідомляють Новини України – НСН.

За словами Дмитра Лубінця, таке рішення пов’язане зі збільшенням випадків жорсткого поводження росіян з українськими військовополоненими.

Україна заборонила російським полоненим телефонувати рідним

«На жаль або на щастя, ми не можемо поводитися як росіяни. І ми це розуміємо. Скажу відверто, деякі речі ми міняємо. Наприклад, було дуже багато дискусій щодо можливості російських військовополонених телефонувати своїм рідним на територію росії. Станом на зараз нам повідомили, що в росіян зберігається можливість писати листи, але права на здійснення телефонних дзвінків у них уже немає», сказав Лубінець.

Нагадаємо, у квітні на сайті Кабміну петиція про позбавлення російських військовополонених телефонувати рідним, набрала необхідну кількість голосів.

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