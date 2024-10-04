Це просто і жахливо: без цього Росія не змогла б захоплювати українські міста

Останнім часом наступ росіян в Україні відбувається досить динамічно. Експерти відмічають, що таких темпів не було від перших місяців повномасштабної війни. Довгий час лінія фронту залишалася більш-менш статичною. Зараз же захоплювати українські міста Росії допомагає один спосіб. Вона не придумала якихось хитрих тактик. Спосіб простий і жахливий по суті. І, на жаль, дієвий.

Про нього пише видання Foreign Policy, передають «Новини України – НСН».

Якби не це, Росія не змогла б захоплювати українські міста

Про що йдеться?

Країна-агресорка РФ не змогла б досягати в Україні навіть локальних просувань, якби не застарілі артилерійські снаряди, які вона почала отримувати від КНДР.

Згідно з даними видання Foreign Policy, постачання старих і часто ненадійних боєприпасів із КНДР до РФ за останній рік стало однією з найбільших проблем для українських захисників.

Протягом трьох літніх місяців Північна Корея відправила країні-агресорці щонайменше 2 мільйони снарядів, багато з яких були старими, зіпсованими або якоюсь мірою несправними.

За словами ексспівробітника Держдепартаменту США та експерта з розповсюдження північнокорейської зброї Вана Діпена, це не високоякісні боєприпаси, але без них “російський спосіб ведення бойових дій буде важко підтримувати”:

Новий російський спосіб захоплення території — це великі артилерійські обстріли з подальшим просуванням, — наголосив експерт.

Тобто росіяни просто нищать міста, а потім заходять в них. Вони і раніше робили – але переважно за допомогою авіації, якої було недостатньо. А тепер загарбникам допомагають старі корейські снаряди, які просто нищать УСЕ.

Отже, Путіну чхати на якість снарядів

Із заявою з цього приводу також виступив старший науковий співробітник програми Росії та Євразії у Фонді Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман.

За його словами, північнокорейські артилерійські снаряди, які отримує РФ, справді “не дуже хороші”.

Однак під час активних бойових дій, “коли справа доходить до артилерійських боєприпасів, кількість має свою власну якість“.

Згідно з підрахунками експерта, саме регулярні постачання від КНДР дали можливість Росії “в критичний рік” підтримувати артилерійську вогневу перевагу над українськими військами на рівні 3 до 1 і вище.

Саме тому величезна кількість навіть неякісної зброї з КНДР на полі боїв викликає таке занепокоєння в українських військових лідерів та офіційних осіб США, — зазначає видання

Наступ продовжується

Тим часом, росіяни, знищивши і захопивши днями Вугледар, «працюють» над іншими містами на Донбасі. Це, зокрема, Покровськ.

Як розповів начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, місто перебуває під постійними обстрілами, а критична інфраструктура пошкоджена на 80%.

Ворог залишив мешканців без світла, без води, без газу.

Незважаючи на обстріли та важкі умови життя в Покровську залишається 13 050 мешканців, з яких 94 — діти.

Окрім обстрілів, росіяни продовжують здійснювати штурми в напрямку Покровська та Мирнограда. Тиск здійснюється по всьому відтинку Гродівка-Миколаївка-Красний Яр-Крутий Яр-Лисівка-Селидове-Українськ-Цукурине. Про це повідомляє DeepState.

Ворог не припиняє свої штурми в напрямку Селидового, але через відсутність успіхів у лобових атаках, вони намагаються його обходити і зараз більш активні події розгортаються в районі н.п. Цукурине, яке московити намагаються дотиснути і окупувати повністю.

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