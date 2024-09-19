ВР перейменувала 328 населених пунктів України: які нові назви міст

Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 328 населених пунктів, повідомили народні депутати від фракції «Голос» Ярослав Железняк та фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко, передають “Новини України – НСН“.

«За» проголосував 281 депутат.

ВР перейменувала 328 населених пунктів України

«328 населених пунктів буде перейменовано. Як я вже повідомляв, з цієї постанови прибрано – Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове, Первомайськ», – написав Гончаренко у телеграмі.

Железняк уточнив, що нову постанову схвалили без обговорення.

Нові назви міст

Перейменовано такі міста:

Новомосковськ (Дніпропетровська область) — Самар;

Першотравенськ (Дніпропетровська область) — Шахтарське;

Первомайськ (Луганська область) — Сокологірськ;

Молодогвардійськ (Луганська область) – Отаманівка;

Сєвєродонецьк (Луганська область) — Сіверськодонецьк;

Червоноград (Львівська область) — Шептицький;

Дружба (Сумська область) — Хутір-Михайлівський;

Красноград (Харківська область) — Берестин;

Первомайський (Харківська область) — Златопіль;

Ватутіне (Черкаська область) — Багачеве.

Кпім того у списку перейменованих сотні сіл.

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