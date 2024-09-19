ВР перейменувала 328 населених пунктів України: які нові назви міст

ВР перейменувала 328 населених пунктів України. Серед них 10 міст.
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 328 населених пунктів, повідомили народні депутати від фракції «Голос» Ярослав Железняк та фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко, передають “Новини України – НСН“.
«За» проголосував 281 депутат.
ВР перейменувала 328 населених пунктів України
«328 населених пунктів буде перейменовано. Як я вже повідомляв, з цієї постанови прибрано – Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове, Первомайськ», – написав Гончаренко у телеграмі.
Железняк уточнив, що нову постанову схвалили без обговорення.
Нові назви міст
Перейменовано такі міста:
- Новомосковськ (Дніпропетровська область) — Самар;
- Першотравенськ (Дніпропетровська область) — Шахтарське;
- Первомайськ (Луганська область) — Сокологірськ;
- Молодогвардійськ (Луганська область) – Отаманівка;
- Сєвєродонецьк (Луганська область) — Сіверськодонецьк;
- Червоноград (Львівська область) — Шептицький;
- Дружба (Сумська область) — Хутір-Михайлівський;
- Красноград (Харківська область) — Берестин;
- Первомайський (Харківська область) — Златопіль;
- Ватутіне (Черкаська область) — Багачеве.
Кпім того у списку перейменованих сотні сіл.
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