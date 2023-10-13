Проти Арестовича порушили справу через сексистські висловлювання. Про це повідомила народна депутатка Ірина Совсун, яка подавала заяву в правоохоронні органи на колишнього радника Офісу Президента України, передає НСН.

За поданням нардепки Інни Совсун поліція внесла інформацію про імовірний злочин Олексія Арестовича у базу ЄРДР та почала розслідування

Про це Ірина Совсун написала у Фейсбуці.

Пам’ятаєте, я подавала заяву в правоохоронні органи на Арестовича? Сьогодні я отримала відповідь від поліції про початок досудового розслідування. Відомості внесли в ЄРДР. Це означає, що тепер поліція зобов’язана провести розслідування, – йдеться у її дописі

Депутатка також повідомила, що отримала відповідь від Генпрокурора про те, що справу передали до Київської міської прокуратури.

Якщо справу доведуть до логічного завершення, це буде важливий для України прецедент, доказ, коли закон один для всіх, і безкарність — більше не норма, – зазначила Інна Совсун

Ірина Совсін додала, що санкція ст. 300 ККУ передбачає обмеження волі лишень на 2-3 роки.

Нагадаємо, 28 вересня нардепка Інна Совсун написала заяву до поліції на ексрадника президента Олексія Арестовича через його сексистські заклики під час особистого закритого семінару.

Раніше ми повідомляли: “Хочеться тра***ти, а коли набридне – придушити” – Арестович потрапив у скандал через сексистські заяви

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