Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович потрапив у скандал. Виявилося, що на своїх закритих «психологічних семінарах» він пропагує насилля та сексизм.

Про це заявили журналістки Яна Брензей та Емма Антонюк, передає НСН.

Жінки купили два семінари Арестовича та опублікували вирізки з його висловлюваннями на цих заняттях на своєму YouTube-каналі «Палає».

Зокрема, Арестович називає жінок «істотами» та говорить про бажання «задушити» їх, а чоловіків вважає «богами» та «ідолами», яких потрібно возвеличувати.

«Хлопчики, доки нас дівчатка не чують, і ми можемо з вами нормально і відверто поговорити. От скажіть, що хочеться зробити із цими істотами? Придушити! Причому душити, не відпускаючи. Спочатку, звісно, хочеться тр*хати, а коли набридне — придушити н*хрін, щоб її ніколи не було», сказав Арестович, цитує «УП. Життя».

Також ексрадник казав, що жінки «повинні дивитися на чоловіка як на ідола» і вони «неврівноважені», з якими суперечку можна розв’язати матеріально.

«У момент, коли жінка на вас кричить, дряпає, намагається випити всі соки, зробити вас винним і каже: “Скажи, хоч що-небудь, сволото!”. Що ви повинні робити? Варіантів кілька — відійти подалі, кинути гаманець, сказати “Іди, купи собі все, що хочеш”. Варіант два — обійняти її мовчки. І варіант три — обійняти й тр*хати», заявив він.

Реакція в соцмережах

Під відео на каналі «Палає» на момент публікації новини було вже понад 2 тисячі коментарів. У найпопулярніших коментатори дякували журналісткам, зазначали, що Арестовича потрібно «закенсилити», а після таких слів Арестовича «мають підключатися поліція і СБУ».

Реакція Арестовича

Після хвилі критики колишній радник Офісу президента у соцмережах заявив, що готує етер «Арестович і жінки».

«Але є підступ — потрібні дами, яких я буду показово душити в етері. Вважаю конкурс відкритим. Надсилайте свої запити в коментарях. Не пропустіть свій шанс! Пам’ятай — ти особлива. Не така, як інші», пише Арестович.

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