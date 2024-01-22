Українці отримують повідомлення про евакуацію – не переходьте за посиланням!

Українці отримують повідомлення про евакуацію. У ДСНС попереджають про кібернебезпеку, передає НСН.
Сьогодні українці почали отримувати повідомлення нібито від ДСНС щодо плану евакуації мешканців з підозрілими посиланнями!
Офіційно повідомляємо: це робота кібершахраїв! ДСНС не здійснювала розсилку цих повідомлень, а переходити за посиланнями вкрай небезпечно! – інформують надзвичайники
Українців закликають довіряти лише перевіреним джерелам і пам’ятати: вся актуальна інформація завжди розміщується на нашому офіційному сайті та сторінках ДСНС у соціальних мережах.
Раніше ми повідомляли: З двох громад Харківщини оголосили обов’язкову евакуацію: список населених пунктів
Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут