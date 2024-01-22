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Українці отримують повідомлення про евакуацію – не переходьте за посиланням!

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Українці отримують повідомлення про евакуацію – не переходьте за посиланням!

Українці отримують повідомлення про евакуацію. У ДСНС попереджають про кібернебезпеку, передає НСН.

Сьогодні українці почали отримувати повідомлення нібито від ДСНС щодо плану евакуації мешканців з підозрілими посиланнями!

Офіційно повідомляємо: це робота кібершахраїв! ДСНС не здійснювала розсилку цих повідомлень, а переходити за посиланнями вкрай небезпечно! – інформують надзвичайники

Українці отримують повідомлення про евакуацію – не переходьте за посиланням!

Українців закликають довіряти лише перевіреним джерелам і пам’ятати: вся актуальна інформація завжди розміщується на нашому офіційному сайті та сторінках ДСНС у соціальних мережах.

Раніше ми повідомляли: З двох громад Харківщини оголосили обов’язкову евакуацію: список населених пунктів

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