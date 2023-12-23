В РФ заговорили про евакуацію повітряних сил з Криму – деталі

В росії розглядають питання евакуації підрозділів Повітряних сил РФ з тимчасово окупованого Криму. Про це в ефірі телеканалу FreeДОМ розповів речник Української добровольчої армії “Південь” Сергій Братчук, передає НСН.

В РФ заговорили про евакуацію повітряних сил з Криму

За його словами, ця тема у російській федерації розглядається серед найвищого керівництва держави.

“Ворог, як не дивно, зараз, у розпал війни, займається питаннями можливої евакуації своїх підрозділів, перш за все, повітряних сил, з території тимчасово окупованого Криму. Природно, що сьогодні це не активна фаза, але питання евакуації вже піднімаються у вищому середовищі”, — сказав Братчук.

Він також зазначив, що українські військові продовжують демонструвати свою боєздатність у повітряному просторі – навіть без використання довгоочікуваних винищувачів F-16.

“У нас ще немає паритету зі Збройними силами РФ в небі, тимчасово, але ми прекрасно розуміємо, що коли авіаційна компонента стане потужнішою та активнішою, я прямо кажу про якнайшвидше введення F-16, про що вже заявлено, зокрема, з боку Нідерландів, то, думаю, питання евакуації може перейти в практичну площину”, – прогнозує речник УДА “Південь”.

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