Чи можуть росіяни просунутися на правий берег Дніпра – відповіла Гуменюк

Чи можуть росіяни просунутися на правий берег Дніпра з лівого – окупованого берега Херсонщини.

Відповідь на це питання дала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає НСН з посиланням на Укрінформ.

Гуменюк наголосила, що правий берег Херсонщини міцно укріплений, і росіяни не мають жодного шансу на просування.

Продовжуючи тему ворожого ІПСО, хочу підкреслити, що правий берег міцно укріплений. Ворог не має жодного шансу на просування. Вони спробували це під час своїх псевдовиборів. Але зрозуміли, що навіть на половині шляху в них не вистачить ані ресурсу, ані сил, ані можливостей, – сказала Гуменюк

Вона зауважила, що росіяни, не маючи можливості досягнути правого берега, використовують часто дрони.

Дрони не тільки по наших позиціях, а й по мирних мешканцях. Щодня маємо повідомлення про удари в такий спосіб по приватній оселі, по приватній автівці, по місцю скупчення людей навколо пункту незламності, – сказала Гуменюк

Вона розповіла про ситуацію на лівому березі Херсонщини в районі Кринок та Козачих Лагерів, зауваживши, що росіяни «вишукують способи, які дадуть їм хоча б малесенький результат, тому що вже протягом кількох місяців вони намагаються штурмувати наші плацдарми, і в них нічого не виходить».

Виходить тільки втрачати особовий склад . Мінус 60% – стійкий показник результату таких штурмів. За минулу добу ворог провів шість таких штурмів. Минулого тижня вони спромоглися на 15, 16, 13 штурмів на день. Але трішки змінили тактику. Така собі тактика тарганів, коли вони розосередилися маленькими купками для того, щоб і наші зусилля розосередити. Але не вдалося. Тому що ми прорахували такий штурм і дали відсіч ще більш гідну. Вони втрачали до 80 % особового складу. Тому вони повернулися до тої сталої тактики, яку мають зараз – проводять 5-6 штурмів на день, – додала Гуменюк

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