Учора була нетипова повітряна тривога – у Повітряних силах пояснили, в чому особливість, передає НСН. Коментар надав в ефірі телемарафону “Єдині новини” речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Росіяни атакують Україну різними типами ракет та ударних БПЛА зі всіх напрямків, тому карта тривог нетипова. Учора вона почалася з Заходу України.

“Противник атакує різними типами ракет і ударних БПЛА. Атакує зі всіх напрямків, от і маємо карту зі всіх напрямків нетипову. Захід ракет використовується з різних точок, зокрема із півдня – знаємо, що були ракети “Калібр” з моря, так само ракети Х-101, Х-55. Ну і “шахеди” – “шахеди” взагалі можна зараз запускати фактично з тих мобільних пускових установок, які в них є, теж на будь-якому напрямку. Ну зазвичай запускають і з півдня, і з півночі. Це все умовно, це лише напрямок”, – сказав Ігнат

Коментуючи “невідомі цілі”, які вночі залетіли з території Придністров’я до Вінницької області, речник зазначив, що цілі, які запускає противник, неодноразово залітали з району Чорного моря, використовуючи й молдовську територію.

Нагадаємо, в ніч на 13 травня окупанти вдарили “Шахедами” по Хмельниччині. Вибухи чули мешканці інших західних областей України.

А в ніч на 14 травня під ударом ракет був Тернопіль.