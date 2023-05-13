Нічна атака шахедів 13 травня – що відомо про наслідки

Нічна атака шахедів 13 травня: близько опівночі російсько-окупаційні війська випустили по Україні ударні безпілотники з північного та південного напрямків.

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу Повітряних сил ЗСУ.

Усього Сили оборони зафіксували 21 пуск. На різних напрямках вони знищили 17 баражувальних боєприпасів із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів, мобільних вогневих груп.

Крім того, вночі українські військовослужбовці знищили безпілотник оперативно-тактичного рівня «Орлан-10». А ще протягом минулої доби підрозділи протиповітряної оборони знищили чотири ударні безпілотники типу «Ланцет».

Тактична авіація Повітряних сил здійснила десятки літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.

Атака шахедів 13 травня – які наслідки

Наразі відомо, що у ніч проти 13 травня окупанти здійснили атаку на столицю України, використовуючи безпілотники. І це була шоста повітряна атака на столицю з початку травня. Сили оборони знищили всі ворожі дрони, руйнувань і травмованих не зафіксовано.

Також ворог здійснив атаку на Хмельницьку область — стався приліт по критичній інфраструктурі. П’ятеро людей отримали поранення. Внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено будинки, навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти.

А ще дронами росіяни атакували Миколаїв. Через влучення боєприпасів пошкодження зазнав п’ятиповерховий житловий будинок і зруйновано двоповерхову будівлю на підприємстві. Троє людей постраждали.

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