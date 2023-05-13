Через ворожий обстріл 13 травня затримуються кілька поїздів – список

Укразалізниця повідомила про затримку поїздів. Через ворожий обстріл 13 травня графіки деяких потягів будуть змінені.

Про це інформує НСН з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

“Низка наших поїздів сьогодні слідуватимуть зміненим графіком. Слід очікувати суттєвої затримки щонайменше п’ятьох рейсів на даний момент (станом на 06:54 – Ред.)”, йдеться у повідомленні.

Список рейсів, які можуть слідувати із затримкою:

№38/36 Ужгород, Перемишль – Одеса;

№119 Запоріжжя – Львів;

№139 Київ – Кам’янець-Подільський;

85/233 Покровськ, Дніпро – Львів;

№716 Перемишль – Київ.

У компанії обіцяють більше деталей надати згодом.

“Приносимо вибачення та просимо слідкувати за оновленнями”, д одають у пресслужбі УЗ.

Зазначимо, що затримка поїздів сталася через обстріл Хмельниччини російськими терористами.

Під час повітряної тривоги армія РФ атакувала Хмельницьку область. Окупанти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури.

“Сьогодні під час повітряної тривоги ворог атакував Хмельниччину. На жаль, маємо приліт по критичній інфраструктурі”, повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації.

Місцева влада наголошує, що об’єкт розташований за межами населених пунктів. Зазначається, що усі відповідні служби працюють на місці. Більше деталей нічної атаки РФ не повідомляється.

За словами міського голови Олександра Симчишина, мешканці обласного центру можуть чути вибухи і після відбою повітряної тривоги. Вона тривала в регіоні від 03:06 до 07:03.

У ніч проти 13 травня окупанти здійснили чергову масштабну атаку території України. Повітряна тривога почала ширитися країною близько 01:20. Про вибухи повідомили не лише у Хмельницькому, а й Миколаєві, на Київщині та Львівщині.

Унаслідок нічної атаки на Миколаїв сталася пожежа на підприємстві, постраждали житлові будинки — троє людей поранені. Одного із них забрали до лікарні — повідомив мер міста Сєнкевич.

Щодо звуків вибухів на Львівщині, то вони доносилися з іншої області.

“Була загроза атаки ворожими дронами-камікадзе. Звуки вибухів, які чули у різних районах нашої області, – це відлуння роботи ППО в іншій області”, повідомив очільник Львівщини Максим Козицький.

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