Затяжна повітряна атака 7 жовтня: влучання біля аеродрому, пожежі і поранені – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова масована повітряна атака 7 жовтня. Вона була затяжною – розпочалася увечері і тривала ще вранці у понеділок. Росіяни запускали по Україні велику кількість «Шахедів», а також ракети. На жаль, є поранені і руйнування.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

Повітряні сили повідомляють, що у ніч на 7 жовтня 2024 року (із 20.00 06.10 по 8.30.00 07.10) противник задав удару по Україні балістичною ракетою Іскандер-М, керованою авіаційною ракетою Х-59, ракетою невстановленого типу з Курської та Бєлгородської областей, а також ударними БпЛА (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – рф).

Близько 08.20 год ворог завдав удару трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тамбовської області (аеродром вильоту – Саваслєйка).

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 80-ти повітряних цілей:

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою підтверджено збиття двох аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» на Київщині та 32 ворожих ударних БпЛА у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях.

Зафіксовано декілька влучань ворожих ударних БпЛА у прифронтовій Харківщині. Один із трьох «Кинджалів» влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Крім того, 37 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

Станом на 11:15 один БпЛА ще був у повітрі. Бойова робота триває.

Затяжна повітряна атака 7 жовтня: ситуація в регіонах

Київщина

Область

Ворог не припиняє атаки на Київщину. За даними ОВА, сьогодні вночі та зранку регіон був атакований ударними дронами та ракетами.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.

Постраждалих серед населення немає.

Падіння уламків збитих цілей фіксуються в 4-х районах області.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено три приватні будинки, складське приміщення та два автомобілі. Пошкодження будинків незначні – вибиті вікна, двері.

Пожежі, які виникли внаслідок падіння уламків, оперативно ліквідовані.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Київ

Сьогодні вранці, біля 08:30 ворог завдав ракетного удару по Києву. Попередньо, російські війська застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з носіїв МіГ-31К. В столиці працювало ППО.

Внаслідок ракетної атаки в трьох районах Києва зафіксовано падіння уламків – в Солом’янському, Голосіївському та Шевченківському.

В Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, ще один впав на дах супермаркету, один з уламків впав на територію школи, решта – на відкритій території.

В Голосіївському районі уламок пошкодив дах автомобіля, інші впали на відкритій території. Теж попередньо без постраждалих.

У Шевченківському районі – падіння уламків на відкритій території. Станом на зараз – без постраждалих.

Задіяні усі оперативні служби. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

Фото наслідків атаки на Київщині

Сумщина

Станом на ранок 7 жовтня в Сумській громаді внаслідок атаки російського БПЛА типу «Герань-2» травмовано 4 цивільних осіб, з них — 1 дитина.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Так виглядають будинки сумчан після нічної атаки шахедів на місто.

Одна оселя згоріла після падіння уламків збитого дрона. Ще близько десяти мають різні пошкодження, повідомляє місцеве видання Кордон.Медіа.

У ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок російського удару

Значних руйнувань зазнав одноповерховий житловий будинок. Виникла пожежа.

Крім того, співробітники ДСНС евакуювали літню жінку із сусіднього помешкання, двері якого деформувало вибуховою хвилею.

Хмельниччина

Російські війська вранці 7 жовтня атакували Хмельницьку область ракетами. Минулося без влучань по цивільній і критичній інфраструктурі.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Очільник області зазначив, що вранці під час сигналу повітряної тривоги ворог атакував Хмельниччину ракетами.

“Влучань по цивільній і критичній інфраструктурі не було. Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих немає. Пожеж не зафіксовано”, – йдеться в заяві Тюріна

Зазначимо, що у Хмельницькій області пролунали вибухи після того, як моніторингові канали заявили про запуск ракет “Кинджал” у напрямку Старокостянтинова.

Як видно із офіційного звіту Повітряних сил, сталося влучання біля аеродрому.

У місті Старокостянтинів Хмельницької області у понеділок, 7 жовтня, існує загроза детонації боєприпасів. Про це повідомила пресслужба міської ради.

Прохання знаходитись біля укриття: загроза детонації боєприпасів, – йдеться у повідомленні

Дніпропетровщина

У ніч на 7 жовтня армія рф здійснила ракетну атаку на Дніпропетровську область. Вдарили по Павлограду – там пошкоджене підприємство. Через атаку виникла пожежа.

Про це повідомляє голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

Атака обійшлася без загиблих та постраждалих. Пожежу, яка виникла внаслідок удару, оперативно ліквідували рятувальники. Масштаби руйнувань наразі уточнюються.

Крім того, цієї ночі в області оборонці неба збили 4 шахеди.

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