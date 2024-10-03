Масована нічна повітряна атака 3 жовтня: ворог запустив 105 «Шахедів» – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова масована нічна повітряна атака 3 жовтня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди». Більшість ворожих цілей вдалося збити. Але є руйнування, виникли пожежі.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

Повітряні сили повідомляють, що у ніч на 3 жовтня 2024 року (із 21.00 02.10 по 07.00 03.10) ворог завдав удару по території України ударними БпЛА. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 105-ти ворожих безпілотників противника типу «шахед» (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф., мис Чауда – Крим).

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 78 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

Один безпілотник полетів у напрямку білорусі, двадцять три ворожі БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

Масована нічна повітряна атака 3 жовтня: ситуація в регіонах

Київщина

Київська область

Вночі ворог вкотре масовано атакував Київщину ударними дронами.

В регіоні результативно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені.

Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

Уламки збитих ворожих цілей виявлено у п’яти районах області.

Внаслідок падіння уламків у трьох районах зафіксовано загорання трав’яного настилу та лісової підстилки. Всі пожежі ліквідовано.

Оперативні групи продовжують свою роботу з виявлення та ліквідації наслідків нічної атаки.

Київ

Сьогодні вночі російська армія знову спробувала завдати удару по столиці України. Дрони атакували Київ групами з різних напрямків.

Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Він зауважив, що тактика ворога залишається незмінною протягом багатьох місяців — атака вночі з використанням ударних безпілотників типу Shahed.

Повітряна тривога тривала понад 5 з половиною годин, перші дрони були зафіксовані ще до опівночі, а протягом ночі ворог продовжував запускати нові безпілотники. Однак усі спроби атаки були успішно відбиті силами протиповітряної оборони.

Військові повідомили про знищення приблизно 15 ворожих дронів у повітряному просторі над Києвом та навколо нього.

У результаті атаки зафіксовано падіння уламків дронів у Деснянському районі міста. За попередньою інформацією, обійшлося без руйнувань та пожеж, а також без постраждалих серед цивільного населення.

Полтавщина

Сьогодні вночі Полтавську область атакували десятки дронів. Про це повідомляє Полтавська ОВА 3 жовтня.

Повітряна тривога тривала майже 12 годин.

Обійшлося без постраждалих серед людей. Уламками безпілотників пошкодило шість будівель комерційного призначення у Лубенському районі.

У Кременчуцькому районі уламками пошкоджено покрівлю господарської споруди, скління в житловому будинку та дитячому садочку.

Черкащина

На Черкащині – ще одна тривожна ніч, із черговими ворожими атаками. За попередніми даними, оборонці знищили 16 «шахедів» у межах області. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Люди не постраждали. У Черкаському районі через падіння уламків було займання в лісі. Натепер пожежу ліквідовано.

Сумщина

Сьогодні вночі, 3 жовтня у небі над Сумщиною наші зенітники знищили 7 ворожих “Шахедів”.

Дніпропетровщина

Вночі над Дніпропетровщиною збили 7 «Шахедів». Про це повідомили у ДніпроОВА.

Кіровоградщина

У ніч на 3 жовтня ворог атакував Кіровоградщину безпілотниками. Є пошкодження будинку та гаражів.

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у своєму Telegram-каналі.

«В одній з громад Кропивницького району пошкоджено вікна та двері житлового будинку і кілька сусідніх гаражів», — йдеться у повідомленні

За його інформацією, серед населення постраждалих немає.

Херсонщина

У Херсонській області в ніч з 2 на 3 жовтня збили три БПЛА “Shahed” російської армії.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Хмельниччина

Вночі проти четверга, 3 жовтня, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Сьогодні вночі, під час сигналу “повітряна тривога” сили ППО знищили чотири ворожих БпЛА типу “Shahed”. Влучань в об’єкти інфраструктури не було, – йдеться у повідомленні

За словами очільника ОВА, внаслідок російської атаки на городі приватного сектору виникла пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати. Наразі інформації про травмованих, загиблих, а також пошкодження майна не надходило.

Івано-Франківщина

Під час повітряної тривоги третього жовтня Івано-Франківщина зазнала ворожої атаки.

Про це інформує очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, пише Фіртка.

Зі слів посадовиці, обійшлося без постраждалих.

Міський голова Руслан Марцінків підтвердив роботу ППО та додав, що в Івано-Франківській громаді пошкоджень внаслідок російської атаки немає.

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