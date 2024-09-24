Нічна масована повітряна атака 24 вересня: ворог бив по енергетиці, виникли пожежі – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна масована повітряна атака 24 вересня. Окупанти запустили по Україні багато «Шахедів», а також ракети. Більшість цілей вдалося збити, але були влучання, зокрема, в енергетичну інфраструктуру. Сталися пожежі.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

За даними Повітряних сил, у ніч на 24 вересня 2024 року (із 20.00 23.09 по 07.00 24.09) радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 85 засобів повітряного нападу противника:

одну балістичну ракету «Іскандер-М» із Ростовської обл. – рф;

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Брянської обл. – рф;

одну ракету (тип встановлюється) із Курської обл. – рф;

81 ударний БплА типу «Shahed» із районів Курськ та Приморсько- Ахтарськ – рф.

Основний напрямок удару – північ та центр України.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. Ще 13 ворожих безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України.

Увага! При виявленні підозрілих предметів, схожих на безпілотники, застерігаємо громадян не здійснювати жодних дій самостійно, а одразу сповіщати правоохоронців чи місцеву військову адміністрацію, – закликають у Повітряних силах

Нічна масована повітряна атака 24 вересня: ситуація в регіонах

Київщина

Вкотре Київщина атакована ворогом ударними дронами. Тривога в області тривала 7 годин. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

В районах області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені.

Влучання в об’єкти житлової та критичної інфраструктури відсутні. Постраждалих немає.

У двох районах Київщини внаслідок падіння уламків збитих цілей сталися загоряння трав’яного настилу. Пожежі ліквідовані.

Оперативні групи продовжують роботу з виявлення та фіксації наслідків ворожої атаки.

Полтавщина

У ніч проти вівторка, 24 вересня, Росія атакувала Полтавщину шахедами, уламками яких було пошкоджено енергетичну інфраструктуру області.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За його словами, внаслідок пошкоджень без світла залишилися 20 населених пунктів регіону. Задіяні усі відповідні служби для ліквідації наслідків.

Вибухи чули, зокрема, у Миргородському районі – там працювала протиповітряна оборона. Крім того, уламки БПЛА пошкодили кілька приватних будинків, постраждалих немає.

Миколаївщина

У ніч на 24 вересня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищено чотири БПЛА типу «Shahed 131/136».

Про це повідомляється у зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що у Миколаївському районі внаслідок падіння уламків одного із збитих БпЛА, пошкоджено неексплуатовану господарську споруду та виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована пожежниками. Постраждалих немає.

Сумщина

Сили протиповітряної оборони вночі 24 вересня знищили дев’ять російських безпілотників типу Shahed у Сумській області.

Про це у Телеграмі повідомила Сумська обласна військова адміністрація, передає Укрінформ.

«Сьогодні вночі, 24 вересня, зенітниками Сумщини було збито 9 ворожих “Шахедів», – ідеться у повідомленні.

Черкащина

У ніч проти 24 вересня у Черкаській області пролунав вибух під час нічної атаки «шахедів».

У Повітряних силах попереджали про низку дронів у різних частинах України. Вибух у регіоні чули близько 4:00. Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що працює ППО.

БпЛА на півдні Черкащини летіли на захід та на схід, а також – у напрямку Черкас із заходу.

Також були БпЛА на межі Полтавської та Черкаської областей – летіли курсом на Київщину.

Перед 5:00 у області пролунав повторний вибух, а о 5:20 – ще один.

Вранці стало відомо, що у Черкаській області силами ППО, мобільних вогневих груп і завдяки РЕБ-протидії знищено 20 БпЛА противника.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, водночас було кілька влучань по відкритій території Черкас. Через падіння уламків у Смілі повибивало вікна в кількох будинках.

У чотирьох випадках займалась суха рослинність. Натепер пожежі ліквідовані.

Атака минула без потерпілих.

Вінниччина

О 2:00 у Вінниці чути кулеметні черги, а також звуки моторів від дронів (мопедний звук) — вочевидь, працювали мобільні групи ППО. Приблизно о 2:10 пролунав сильний вибух.

Мешканці одного з районів у момент вибуху бачили заграву.

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