Нічна повітряна атака 23 вересня: ворог запускав ракети і  «Шахеди» – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 23 вересня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди» і ракети.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Повітряна атака 23 вересня: інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 23 вересня 2024 року в повітряному просторі України виявлено шість засобів повітряного нападу: дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та чотири ударні БпЛА типу «Shahed».

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито три ворожі БпЛА у Сумській області. Решта повітряних цілей – один «шахед» та дві керовані авіаційні ракети, не досягли своїх цілей через активну протидію РЕБ Сил оборони України.

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