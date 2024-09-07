Масована нічна повітряна атака 7 вересня: частина «Шахедів» полетіла в РФ та Білорусь – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова масована нічна повітряна атака 7 вересня. Тривога і вибухи лунали у багатьох регіонах країни. Росіяни запускали по Україні «Шахеди».

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 7 вересня 2024 року ворог атакував ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків – Курськ, Єйськ – рф, Чауда – Крим).

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 67-ми «шахедів».

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 58 ударних БпЛА.

6 безпілотників – вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку росії, білорусі та тимчасово окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ).

Цієї ночі протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях.

Нічна повітряна атака 7 вересня: ситуація в регіонах

Київщина

Київ

Сьогодні у Києві була чергова нічна, масована атака дронів. До Києва впритул дрони дісталися близько третьої ночі. Оголошена повітряна тривога в столиці тривала всього 18-ть хвилин. Але за цей час над Києвом гучно працювала протиповітряна оборона.

Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знищені. Жоден з БпЛА противника не досягнув своєї цілі. Про це повідомляють у КМВА.

Внаслідок атаки російських ударних дронів в Печерському районі зафіксовано падіння уламків за чотирма різним адресами. Виявлено загоряння на відкритій місцевості, на площі 50 м2 (в подальшому ліквідовано).

Попередньо, в місті без постраждалих та руйнувань. Дані оперативного зведення оновлюються.

Тим часом – нардеп Бужанський повідомляє, що «Шахед» атакував будівлю Верховної Ради. Його нібито збили буквально над ВР, але руйнувань немає.

Київська область

Цієї ночі через атаку дронами тривога у Київській області тривала більше 8 годин.

В області працювали сили ППО. Є збиті цілі.

Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з районів пошкоджено три приватні будинки. Вибиті вікна, пошкоджені двері, покрівлі дахів.

Крім того, в двох районах поза межами населених пунктів зафіксовано пожежі трав’яного настилу та стерні. Загорання оперативно ліквідовані.

Оперативні групи продовжують свою роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.

Вінниччина

Минулої ночі у Погребищенській, Шаргородській, Гайсинській, Ладижинській громадах та навколо Вінниці були помічені ворожі ударні БпЛА. Працювали «Ловці «Шахедів». Вибухи чули жителі не тільки обласного центра. Ранком у Повітряних Силах підтвердили збиття дронів у регіоні.

Рівненщина

Тривожною видалась ніч на Рівненщині. Маємо збиття повітряних цілей ворога,

– зазначив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Він подякував нашим силам ППО за їхню професійну роботу.

За інформацією Коваля, люди не постраждали. Також він додав, що на місці збиття працюють відповідні служби.

Зазначається, що цієї ночі в області двічі оголошували тривогу: першого разу близько пів 3 ночі, а другого – пів 7 ранку.

Хмельниччина

Уночі на суботу Сили ППО знищили 2 ворожих БпЛА типу Shahed.

Про це повiдомила Хмельницька ОВА.

Місця падіння уламків встановлюються.

Влада наголошує, що станом на ранок, звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило.

Миколаївщина

В ніч на 7 вересня російська армія атакувала територію України БпЛА типу «Shahed». В результаті протиповітряного бою на Миколаївщині збито 12 дронів.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Про можливі наслідки та постраждалих обласна військова адаміністрація не повідомляє.

Херсонщина

У ніч на 7 вересня на території Херсонської області силами протиповітряної оборони було збито сім ударних безпілотників “Shahed-131/136”, які випустила армія РФ.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у дописі в Telegram.

Інформації про руйнування внаслідок збиття безпілотника наразі немає.

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