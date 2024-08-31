Нічна повітряна атака 31 серпня: половина «Шахедів» втрачені, частина полетіла в Росію і Білорусь – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака 31 серпня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди» і ракети. Намагалися завдати масованого удару, але щось пішло не так…

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від повітряних Сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 31 серпня 2024 року ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М» із Воронезької обл., чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини та 52-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Курської обл. – рф.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БпЛА «Shahed-131/136», 25 – локаційно втрачені (упали самостійно). Два безпілотники полетіли в напрямку росії, ще один – у республіку білорусь.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.

Нічна повітряна атака 31 серпня: ситуація в регіонах

Київщина

Місто Київ

Сталася Четверта повітряна атака на Київ за цей тиждень. Як і під час останніх нападів, ворог знову застосував ударні БпЛА, попередньо на кшталт «Shahed».

На Київ баражуючі боєприпаси заходили протягом всієї ночі, хвилями і з різних напрямків.

Повітряна тривога у столиці оголошувалася чотири рази і сумарно тривала майже 4 години.

Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили).

Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

Київська область

Вночі ворог вчергове атакував Київщину ударними дронами. Тривога тривала майже всю ніч та ранок.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні.

Падіння уламків фіксується поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загорання лісової та трав’яної підстилки у 3 районах області.

Донеччина

Окупанти випустили близько 3-ї години ночі по Покровську Донецької області чотири ракети, дві з них влучили в інфраструктурний і промисловий об’єкти, повідомила міська військова адміністрація в телеграм-каналі.

Один із об’єктів – готель “Дружба”, у який рік тому влучила російська ракета. Із серпня минулого року він не працює і не приймає відвідувачів, – йдеться в повідомленні

Через вибухову хвилю значних пошкоджень зазнали й житлові багатоповерхівки міста.

До контактного центру вже надійшло близько 30 звернень від покровчан щодо ліквідації наслідків обстрілу.

На місці працюють екстрені служби й місцеві комунальники. Роботи тривають.

Зі свого боку Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила в телеграм-каналі, що внаслідок російських обстрілів пошкоджено пожежно-рятувальну частину.

“Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено ролети пожежного депо, вікна, стелі в службових приміщеннях, оперативний автомобіль і пожежну автоцистерну. На щастя, особовий склад не постраждав”, – зазначили в ДСНС

Черкащина

Росія знову атакувала Україну “Шахедами” в ніч проти 31 серпня. У Черкаській області є пошкодження.

Через падіння уламків у Черкаському районі пошкоджено чотири приватні будинки.

У Черкаській ОВА повідомили, що постраждалих внаслідок атаки немає. “Люди не постраждали. Це найголовніше”, – зазначив Ігор Табурець

Водночас він додав, що наразі все ще триває обстеження території.

Над Черкащиною працювала ППО. Голова військової адміністрації повідомив, що, за попередніми даними, наші оборонці знищили в небі над областю 3 “Шахеди”.

Дніпропетровщина

Цієї ночі оборонці неба збили над Дніпропетровською областю 3 «Шахеди». Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.

Миколаївщина

Над Миколаївщиною знищено один БпЛА типу «Shahed-136/131».

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Уточнення. У ніч на 31 серпня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed-136/131», – йдеться у повідомленні

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