Масована повітряна атака 2 вересня: є постраждалі і руйнування – все, що відомо (фото)

Ворогом була здійснена чергова масована повітряна атака 2 вересня. Україна зазнала комбінованого повітряного удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет різних типів. Вибухи чули в Києві, Кривому Розі, Полтаві та Харкові.

Після півночі країну атакували кілька груп «Шахедів», серед ночі з аеродрому «Оленья» злетіли і здійснили пускові маневри в районі російського міста Енгельс сім бортів Ту-95.

Основною ціллю ударів після 5:00 був Київ.

На жаль, не обійшлося без постраждалих і руйнувань.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 02 вересня 2024 року російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також атакували ударними БпЛА типу «Shahed» з південного напрямку.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей – 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА:

16 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей – рф.;

14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської обл. – рф.;

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгороської обл. –рф.;

1 ракета невстановленого типу із Бєлгороської обл. –рф.;

23 ударні БпЛА «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська – рф.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил а також розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито:

9 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;

13 крилатих ракет Х-101;

20 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України, одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Інформація уточнюється.

Бойова робота велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Масована повітряна атака 2 вересня: ситуація в регіонах

Київщина

Київ

Російській війська завдали чергового терористичного удару по столиці. Атака була комбінована – здійснювалася крилатими та балістичними ракетами. Повітряна тривога в столиці тривала майже дві години.

Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків у кількох районах столиці:

У Святошинському районі сталося загоряння 4 автомобілів. Станом на зараз пожежу ліквідовано. Зафіксовано падіння уламків у нежитлову будівлю з загорянням. Пожежу на площі 700 кв.м. ліквідовано. Пошкоджено приміщення станції метрополітену «Святошин», яка використовується як укриття. Поряд загорівся МАФ.

Голосіївський район – падіння уламків на нежитлове приміщення і часткова її руйнація. Пожежу ліквідовано. За даними мера Кличка, у Голосіївському районі частково зруйнована котельня.

Шевченківський район – падіння уламків на нежитлове приміщення. Пожежу ліквідовано на площі 400 кв. м.

Також зафіксовано падіння уламків у Подільскому, Деснянському, Оболонському, Дніпровському та Солом’янському районах. Без наслідків.

Рятувальники ліквідовують наслідки ранкової атаки на Київ.

Станом на зараз відомо про трьох постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки на столицю. Одній особі надали медичну допомогу на місці. Дві людини госпіталізовані до медичних закладів столиці.

Фото наслідків атаки на Київ

Київська область

Ворог вкотре атакував Київську область ракетами та БпЛА. Тривога оголошувалася двічі.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає.

Станом на 7:30 внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загоряння лісової підстилки та пожежі сухої трави у трьох районах області.

Надійшла інформація про пошкодження 3 приватних будинків та 2 автомобілів.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки ворога.

Харківщина

Вночі армія РФ завдала комбінованого удару по місту БпЛА та ракетами. Попередньо, усі вони вироблені у Північній Кореї.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Усього за ніч 2 вересня Харків атакували двічі. Вперше російські війська завдали ударів близько 1:30 за допомогою безпілотників. Внаслідок чого у Слобідському районі було пошкоджено навчальний заклад. У Київському районі пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Постраждала жінка 66 років, медики надали їй допомогу.

Вже о 5:30 росіяни завдали по місту ракетний удар. Під атакою було садове товариство в Індустріальному районі міста.

«Результати огляду вилучених уламків дозволяють зробити попередній висновок щодо типу ракети: це KN-23 (або КN-24), ще загальновідома як Hwasong-11», – розповіли у прокуратурі

Фото наслідків атаки на Харків

Полтавщина

В ніч на 2 вересня росія атакувала Полтавську область безпілотниками. Завдяки роботі ППО люди не постраждали, однак атака дронів не залишилась без наслідків.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Місцеві мешканці у місті та області не постраждали, але уламки безпілотника пошкодили адміністративну та виробничу будівлі одного з промислових підприємств Полтавщини.

Дніпропетровщина

Вночі 6️ ворожих «Шахедів» знищили над Дніпропетровською областю наші оборонці неба. Про це повідомили у ДніпроОВА.

Херсонщина

Уночі на Херсонщині Сили протиповітряної оборони знищили два ворожих ударних безпілотники “Shahed-131/136”.

Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Інформації про руйнування внаслідок збиття безпілотника наразі немає.

Нагадаємо: 1 вересня ввечері окупанти вдарили по дитячому реабілітаційному центру у Сумах: 18 постраждалих, з них 6 дітей (фото)

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