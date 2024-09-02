Окупанти вдарили по дитячому реабілітаційному центру у Сумах: 18 постраждалих, з них 6 дітей (фото)

Черговий акт тероризму. Росіяни завдали ракетного удару по дитячому реабілітаційному центру у Сумах. Багато постраждалих – серед них дорослі і діти, які мешкають у багатоповерхівках поруч.

Про це повідомляють у ДСНС, передають «Новини України – НСН».

Рятувальники ліквідовують наслідки російського ракетного удару по Сумах. За попередньою інформацією, травмовано 18 людей, з них шестеро – діти.

Ввечері, 1 вересня, ворог завдав удару по закладу освіти, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок. Унаслідок атаки частково зруйнована будівля, виникло загоряння. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.

«Надзвичайники оперативно ліквідували осередки горіння. За попередньою інформацією, травмовано 18 людей, з них шестеро дітей», – йдеться в повідомленні

Вдарили по дитячому реабілітаційному центру у Сумах: інформація від прокуратури

У прокуратурі повідомляють, що, за даними слідства, 1 вересня 2024 року близько 20:50 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав ракетного удару по житловому кварталу в м. Суми.

Засіб ураження поцілив у дитячий будинок, який знаходиться в оточенні багатоповерхівок.

На той час дітей у закладі не було.

Однак постраждало вісімнадцять жителів навколишніх будинків, зокрема, три хлопчики, яким 7, 9 та 13 років, три дівчинки, яким 7, 15 та 17-років, девʼять жінок та троє чоловіків.

Також пошкоджено 6 багатоповерхових будинків та Сумський центр соціально-психологічної реабілітації дітей області.

Так вранці виглядає житловий район у місті Суми, атакований окупантами.

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