Окупанти вдарили по дитячому кафе на Запоріжжі 20 серпня. Внаслідок ворожої атаки загинули і поранені діти.

Росіяни обстріляли село Малокатеринівка на Запоріжжі.

Про це розповідають “Новини Україїни – НСН” з посиланням на Національну поліцію України.

Повідомляється, що сьогодні, 20 серпня, о 17:45 ворог вдарив по мирному селу Кушугумської громади на Запоріжжі. Боєприпас (тип якого встановлюється) влучив поруч з торговельним кіоском.

Унаслідок влучання поранення отримали четверо дітей: 11, 14, 15 та 17 років, та дівчина, 18-ти років. Допомогу постраждалим на місці події надавали парамедики поліції.

Окупанти вдарили по дитячому кафе на Запоріжжі: загинули і поранені діти (фото)

15-річного хлопця доставлено до обласної клінічної лікарні у непритомному стані, медики проводять реанімаційні заходи, стан інших постраждалих стабільний.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та інші профільні служби.

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Внаслідок влучення ворожого снаряда в об’єкт відпочинку, розташованого поблизу дитячого майданчика села Малокатеринівка Запорізького району, поранено 18-річну дівчину та четверо дітей 11, 14, 15 та 17 років. Під час реанімаційних заходів 15-річний парубок помер.

Також стало відомо, що 14-річний хлопець, який отримав поранення під час обстрілу дитячого кафе в Малокатеринівці на Запоріжжі, помер у реанімації.

Про це повідомила староста селища Волик.

Кількість постраждалих дітей збільшилась до п’яти.

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