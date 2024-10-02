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Війна

Нічна повітряна атака 2 жовтня: удари по енергетиці, масштабна пожежа, є постраждалі – все, що відомо (фото)

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Журналіст
Нічна повітряна атака 2 жовтня: удари по енергетиці, масштабна пожежа, є постраждалі – все, що відомо (фото)

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 2 жовтня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди». Знову цілили по енергетиці. На жаль, є влучання, поранені і руйнування. Виникли пожежа. Низка населених пунктів без світла.

«Новини України – НСН» розповідає все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 2 жовтня 2024 року противник атакував Україну 32-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф).

В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними підрозділами, РЕБ та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 11 ударних БпЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях.

Чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку росії.

Внаслідок протидії РЕБ 10 ударних БпЛА локаційно втрачено у північних та центральних областях, інформація уточнюється.

Нічна повітряна атака 2 жовтня: удари по енергетиці, масштабна пожежа, є постраждалі – все, що відомо

Нічна повітряна атака 2 жовтня: ситуація в регіонах

Одещина

У ніч проти 2 жовтня російські війська завдали удару по Ізмаїльському району Одещини. Внаслідок атаки виникла пожежа

Про це повідомляє ДСНС.

Пожежу, яка виникла внаслідок атаки в Ізмаїльському район, вогнеборці оперативно ліквідували. На оприлюднених службою кадрах видно, що згоріло декілька вантажівок.

Відомо, що внаслідок обстрілу є постраждалі – дві людини, наразі вони у лікарні.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками.

Ціллю росіян була припортова та прикордонна інфраструктура. Двоє чоловіків, водії вантажівок, отримали поранення. Один із них — громадянин Туреччини. Нині постраждалі у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Їм надають всю необхідну допомогу, – розповів він

Кіпер також повідомив, що через обстріл у пункті пропуску “Орлівка” тимчасово призупинені пропускні операції, попередньо — до 11:00.

Росіяни умисно обстріляли пункт пропуску, ускладнюючи перетин кордону для звичайних людей. Це терор проти цивільного населення, – наголосив керівник ОВА

Нічна повітряна атака 2 жовтня: удари по енергетиці, масштабна пожежа, є постраждалі – все, що відомо

Нічна повітряна атака 2 жовтня: удари по енергетиці, масштабна пожежа, є постраждалі – все, що відомо

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Сумщина

Ворог вдарив БпЛА типу “Шахед” по об’єктах критичної інфраструктури Шосткинського району на Сумщині.

Попередньо, внаслідок атаки росіян знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади.

Аварійно-рятувальні служби розпочали роботу по ліквідації наслідків атаки росіян.

Відомо також, що сьогодні вночі, 2 жовтня, у небі над Сумщиною наші зенітники знищили 4 ворожих “Шахеди”.

Черкащина

Захисники неба знищили ворожий БпЛА в Черкаському районі у ніч на 2 жовтня. На жаль, є пошкодження.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, минулось без потерпілих. Однак уламки пошкодили лінію електропередач, а також кілька сусідніх будинків і надвірну споруду.

Черкащанам нагадують, про підозрілі знахідки слід відразу повідомляти екстреним службам: 101, 102.

Ще новини України: Нічна повітряна атака 1 жовтня: ППО працювала в 7 областях – все, що відомо

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