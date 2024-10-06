Масована нічна повітряна атака 6 жовтня: сталися пожежі, є постраждалі – все, що відомо (фото)

Ворогом була здійснена чергова масована нічна повітряна атака 6 жовтня. Вона розпочалася ще з вечора і тривала вранці. Ворог запускав по Україні ракети і «Шахеди». Усього було понад 90 ворожих цілей. А бойова робота тривала у 14 областях.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 6 жовтня 2024 року (із 19.00 05.10 по 07.00 06.10) російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 90 засобів повітряного нападу противника:

2 балістичні ракети Іскандер-М;

1 крилату ракету Іскандер-К;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

87 БпЛА типу «шахед» (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф).

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито дві ракети та 56 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.

25 безпілотників (станом на 09.00) БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

Чотири БпЛА станом на 09:00 ще перебували в повітряному просторі України. Бойова робота тривала.

Масована нічна повітряна атака 6 жовтня: ситуація в регіонах

Київщина

Захисники неба вночі 6 жовтня відбили дронову атаку Росії на столицю України. Всі “Шахеди” було збито, для Києва ворожий напад минувся без наслідків.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко. Він наголосив, що повітряну тривогу в місті оголошували тричі й загалом вона тривала п’ять годин.

“Вночі ворог вкотре застосував проти Києва свої безпілотники! На столицю України російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків”, – прокоментував чиновник вибухи в місті цієї ночі

За його словами, силами та засобами протиповітряної оборони всі російські БПЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені. Точну кількість і тип дронів оприлюднять Повітряні сили.

Попередньо, в місті обійшлося без руйнувань. Про потерпілих інформація теж не надходила.

Одещина

Внаслідок нічної атаки російських окупантів на Одесу, в якій були використані дрони-камікадзе, постраждали складські приміщення та вантажні автомобілі.

Про це повідомляє ДСНС України.

Пожежі, що виникли внаслідок атаки, ліквідували 12 одиниць техніки та 47 рятувальників ДСНС, а також одна одиниця техніки та три добровольців. Під час інциденту один чоловік отримав важкі травми і був госпіталізований.

Фото наслідків удару по Одесі

Дніпропетровщина

В ніч проти 6 жовтня російські окупанти атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Сили ППО знищили сім “шахедів”. Про це повідомив керівник ДніпроОВА Сергій Лисак.

Черкащина

Сьогодні, 6 жовтня, в межах Черкаської області знищили 7 безпілотників.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, обійшлося без наслідків. Обстеження території триває.

Сумщина

Вночі у небі над Сумщиною сили ППО знищили 5 російських «Шахедів».

Про це у Телеграмі повідомляє Сумська ОВА, передає Укрінформ.

«Сьогодні вночі, 6 жовтня у небі над Сумщиною наші захисники знищили 5 ворожих «Шахедів».Дякуємо підрозділам ППО Повітряних Сил, Територіальнї оборони Збройних Сил України, прикордонників за злагоджену роботу, захист і збережені життя!», – йдеться у повідомленні

Харківщина

Внаслідок удару з безпілотника типу “Шахед” в ніч на неділю горіла трава на автошляху Безруки – Слатине Харківського району. Про це повідомили у Харківській ОВА

Миколаївщина

На Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено один БпЛА типу “Shahed 131/136”. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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