Ворогом була здійснена повітряна атака по Україні 5 жовтня вночі авіаційними ракетами та дронами-камікадзе. Як відпрацювала ППО.

Внаслідок роботи сил та засобів протиповітряної оборони усі повітряні цілі були або збиті, або не досягли своїх цілей.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

Чим окупанти атакували Україну

Повідомляється, що загалом у ніч проти 5 жовтня для ударів по Україні російські окупанти застосували:

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (запускали з Курщини та окупованого Криму),

та 13 ударних безпілотників (запускали з Курська та з кримського мису Чауда).

Нічна повітряна атака по Україні 5 жовтня авіаракетами та “Шахедами” – скільки цілей збила ППО

Як відпрацювала ППО

“В результаті протиповітряного бою збито 3 безпілотники противника в Одеській області. 10 ворожих БпЛА – локаційно втрачено на півночі та півдні країни, інформація про постраждалих та руйнування не надходила”, – розповіли у Повітряних силах ЗСУ..

Також там зазначили, що через роботу РЕБ російські ракети не досягли своїх цілей.

“До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України”, – повідомили військові.

Інформації про постраждалих та руйнування немає..

“В результаті протиповітряного бою збито 3 безпілотники противника в Одеській області. 10 ворожих БпЛА – локаційно втрачено на півночі та півдні країни, інформація про постраждалих та руйнування не надходила”, – зазначили у відомстві.

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