Повітряна атака 4 вересня: під ударом Львів і Кривий Ріг, серед загиблих діти – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака 4 вересня. Окупанти запускали по Україні ракети і «Шахеди». Гучно було у низці областей, але основний удар прийшовся по Львову і Кривому Рогу. На жаль, є загиблі – серед них діти. Багато поранених і руйнувань – у тому числі історичних будинків.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 4 вересня 2024 року ворог завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними БпЛА типу «Shahed».

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 42 повітряних цілей:

2 аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської обл. – рф.;

2 крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;

6 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області – рф.;

3 крилаті ракети «Іскандер-К» із території окупованого Криму;

29 ударних БпЛА «Shahed-131/136 (райони пусків Курська обл. – рф).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:

4 крилаті ракети Х-101;

3 крилаті ракети «Іскандер-К»;

22 ударні БпЛА «Shahed-131/136.

Шість ударних безпілотників локаційно втрачено (імовірно подавлені РЕБ), один – полетів у Білорусь.

Протиповітряна оборона працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.

Повітряна атака 4 вересня: ситуація в регіонах

Львівщина

Сьогоднішні ніч і ранок у Львові важкі. Росіяни вдарили по центральній частині міста ракетами – попередньо «Кинджалами».

Багато руйнувань. Постійно збільшується кількість постраждалих. Станом на зараз відомо вже про 7 загиблих, серед них троє дітей. Постраждалих – 40. Деякі люди у важкому стані. Серед поранених 5 дітей. 12 людей вдалося врятувати.

На відео нижче – рятувальники витягли з-під завалів людину, попередньо – живу.

У результаті ракетної атаки по Львову уранці 4 вересня постраждало близько 50 житлових будинків, велика частина з яких знаходиться у центрі міста та є історичною спадщиною Зокрема загорілися будівлі в районі головного вокзалу.

Мер Садовий також повідомив про ураження Росією двох медичних об’єктів.

Наразі, за його словами, триває розбір завалів, усі служби працюють на місці.

За інформацією Садового, учні двох шкіл сьогодні не вийдуть на навчання. Перекрито для проїзду кілька вулиць у Львові.

Дніпропетровщина

У Кривому Розі на Дніпропетровщині сталося ракетне влучення в об’єкт цивільної інфраструктури в центрі міста. Від вибухової хвилі постраждало понад 10 багатоповерхівок. Попередньо загиблих немає. П’ятеро постраждалих, серед них одна дитина.

У ДСНС повідомили, що внаслідок атаки сталося часткове руйнування триповерхової будівлі готелю. Також вибуховою хвилею вибиті вікна у житлових будинках.

На місці працюють психологи, які надають допомогу постраждалим.

Міський Штаб допомоги людям (будматеріали, заяви на матеріальну допомогу від міста) розгортається у школі №103 (колишня вул. Костенка 23)

Працюють усі аварійні, медичні та комунальні служби. Є тимчасові зміни у русі транспорту.

Фото наслідків атаки на Кривий Ріг

Київщина

Російські війська влаштували атаку по Київській області у ніч проти 4 вересня. ППО збила в регіоні ворожі цілі.

Про це повідомила Київська ОВА.

Ворог атакував Київщину дронами та ракетами. Тривога тривала цілу ніч.

“В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні”, – йдеться в заяві

Там додали, що уламки збитих повітряних цілей впали поза межами населених пунктів.

Оперативні групи продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків ворожої атаки.

Автор головного фото: Антоніна Федорович

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