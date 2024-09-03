Нічна повітряна атака 3 вересня: серед загиблих і поранених діти – все, що відомо (фото)

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 3 вересня. Росіяни запускали по Україні ракети «Шахеди». Тривога лунала у багатьох областях. На жаль, є загиблі і постраждалі. Серед них – діти. Також не обійшлося без руйнувань.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 3 вересня 2024 року ворог завдав удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Курської обл. – рф. та 35-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» (райони пусків – Курська обл. – рф., мис Чауда – Крим).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 27 ударних БпЛА «Shahed-131/136», шість – локаційно втрачені, інформація про руйнування чи потерпілих не надходила. Ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської обл. та окупованої Донеччини.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

Нічна повітряна атака 3 вересня – ситуація в регіонах

Київщина

Сьогодні вночі ворог знову атакував Київську область за допомогою ударних дронів.

В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі.

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в двох районах сталася пожежа лісової підстилки.

В одній з житлових багатоповерхівок є незначне пошкодження покрівлі.

Наразі оперативні групи продовжують фіксацію наслідків ворожої атаки.

Запоріжжя

Війська рф вдарили ракетою по Запоріжжю. Тут є загиблі і поранені – серед них діти.

8-річний хлопчик та 38-річна жінка загинули, 12-річна дівчинка та 43-річний чоловік отримали поранення внаслідок російської атаки.

На жаль, 2 людини загинуло, зокрема 8-річний хлопчик. Ще двоє поранені, зокрема, дівчинка 12 років. Дитина зараз у реанімації. Унаслідок ворожого удару частково зруйновано будівлю. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхові будинки, розташовані поруч, — написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

Згодом він уточнив, що у Запоріжжі ракетним ударом зруйновано готель.

Стан поранених 12-річної дівчинки та 43-річного чоловіка важкий: у дитини переломи кінцівок, поранення, опіки до 45 відсотків тіла, травматичний шок; чоловік у хірургії з переломом грудини, осколковим пораненням правого стегна.

Від поліції відомо, що в готелі під удар росіян потрапила родина. Мама і син загинули, батько і донька борються за життя.

Нижче – фото понівеченого готелю у Запоріжжі.

Дніпропетровщина

Внаслідок ракетної атаки на Дніпро загинув 51-річний чоловік. Шестеро людей постраждали. З них один 37-річний чоловік залишається у лікарні. Інші оговтуватимуться вдома.

В обласному центрі горіли автівки. Загалом їх знищено 3, ще 12 понівечені. Вікна побиті у дитячому садочку та сімох приватних будинках. Пошкоджене підприємство.

Рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару по Дніпру. До ліквідації наслідків залучались 30 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС.

Чернігівщина

Вночі 3 вересня над Черніговом сили протиповітряної оборони успішно ліквідували кілька ворожих безпілотників. Про це повідомляє в.о. мера міста Олександр Ломако.

За його словами, з міркувань безпеки не розголошується місце падіння знешкоджених дронів.

«Що важливо знати чернігівцям – всі об’єкти критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють у штатному режимі», – наголосив в.о. міського голови.

В результаті нічної атаки двоє людей отримали незначні ушкодження, проте медичної допомоги вони не потребували.

Миколаївщина

3 вересня о 03:10 ворог атакував балістичними ракетами, попередньо Іскандер-М, Вознесенський та Миколаївський райони. Влучання відбулося на відкритих територіях за межами населених пунктів. Постраждалих немає.

У ніч на 3 вересня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено шість БпЛА типу «Shahed-136/131».

Сумщина

Сьогодні вночі, 3 вересня у небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони області знищено три ворожих БпЛА типу “Шахед”.

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