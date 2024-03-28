Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 28 березня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди» і ракети. Більшість цілей вдалося збити, але, на жаль, є руйнування і постраждалі.

НСН розповість все, що відомо про атаку на цей момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних Сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 28 березня 2024 року противник завдав ракетного-авіаційного удару по Україні із застосуванням трьох крилатих ракет Х-22 та протирадіолокаційної ракети Х-31П (з акваторії Чорного моря), зенітної керованої ракети С-300 (Донеччина) та 28 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Курська обл. – рф., мис Чауда – Крим).

До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Знищено 26 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Нічна повітряна атака 28 березня: ситуація в регіонах

Запоріжжя

У ніч проти четверга, 28 березня, країна-агресор Росія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками типу Shahed, унаслідок чого дві жінки зазнали поранень.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що уламки російських дронів впали на житлові будинки у приватному секторі міста, через що почалася пожежа.

За його словами, рятувальники оперативно загасили полумʼя.

Водночас секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв зазначив, що внаслідок атаки постраждали будинки у трьох районах міста.

Наразі відомо, що п’ять будинків напівзруйновані та ще понад 40 пошкоджені.

Куртєв підтвердив, що дві людини отримали легкі ушкодження. Їм медики надали первинну допомогу.

Фото наслідків атаки від ЗОВА і міськради

Дніпропетровщина

Вночі оборонці збили над Дніпропетровською областю 8️ БпЛА.

Працювали у Дніпровському, Нікопольському та Кам’янському районах.

Дякую за чисте українське небо, вільне від російського непотребу! – написав начальник ДніпроОВА Сергій Лисак

Одещина

На Одещині ворог намагався поцілити по об’єкту енергосистеми, але відпрацювали захисники повітря бездоганно. Збиті обидва дрони, які заходили з моря саме на Одеську область. Про це розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Гуменюк додала, що окупанти всілякими способами намагалися обійти наші засоби захисту. Втім, наші воїни не допустили цього.

Харківщина

У ніч проти четверга, 28 березня, під час чергової російської атаки в Харкові пролунали вибухи. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За словами міського голови, зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку було вибито шибки. Відповідно до попередньої інформації, жертв та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби.

Інформацію про наслідки обстрілу оприлюднила і прокуратура.

За даними слідства, в ніч на 28 березня держава-агресор атакувала безпілотниками м. Харків.

У Київському районі пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури: ресторан, магазин, офісні приміщення. У прилеглих житлових будинка вибито вікна.

Без постраждалих.

Правоохоронці вилучили уламки трьох БпЛА.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Фото наслідків атаки на Харків

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов озвучив оновлену інформацію щодо обстрілу житлової забудови Харкова.

Загинув цивільний чоловік 59 років.

До медичних закладів було доставлено 13 людей:

Діти: наймолодшому хлопчику всього лише 3 місяці, одній дівчині майже 2 роки, ще одній дівчинці 9, а найстарший з них — підліток 13 років. Діти з травмами середнього ступеня, їм надали допомогу в лікарні та вже виписали.

Жінки переважно середнього та старшого віку — від 21 до 92. Зазнали травм легкого та середнього ступеня. Із них п’ять отримали меддопомогу на місці без подальшої госпіталізації.

55 та 60-річні чоловіки госпіталізовані з середніми ушкодженнями.

Ще новини України: Масштабна повітряна атака 22 березня: найбільший удар по енергетиці – все, що відомо