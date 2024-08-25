Нічна повітряна атака 25 серпня: серед постраждалих іноземні журналісти – все, що відомо (фото)

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 25 серпня. Росіяни запускали по Україні ракети і «Шахеди». На жаль, є постраждалі і руйнування.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 25 серпня 2024 року противник завдав удару ракетами різних типів по прифронтових областях України. Атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину. Ворог застосував ракети наземного базування із Воронезької та Ростовської областей: крилату «Іскандер-К», балістичну «Іскандер-М» та шість керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей. Внаслідок активної протидії Сил оборони України більшість ракет не досягла своїх цілей.

Також окупанти атакували 9-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» із мису Чауда – Крим.

Вісім «шахедів» збито розрахунками мобільних вогневих груп у Миколаївській області.

Нічна повітряна атака 25 серпня: ситуація в регіонах

Донеччина

Серед ночі росіяни ударили по Краматорську на Донеччині.

Черговою мішенню в місті став готель — наразі відомо про 2 поранених, ще 1 людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих — журналісти, громадяни України, США та Великої Британії.

Окрім готелю, пошкоджено також багатоповерхівку поблизу.

На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники. Триває розбір завалів і рятувальна операція.

Попередньо, по Краматорську ударили балістичною ракетою комплексу «Іскандер-М» з району Таганрогу Ростовської області.

Сумщина

Внаслідок авіаційно-ракетного удару по приватному сектору міста Суми, попередньо, поранено сім людей. Двоє – у важкому стані.

Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Продовжується ліквідація наслідків ворожої атаки.

Харківщина

В ніч на неділю окупанти завдали ракетного удару по приватному сектору м. Балаклія на Харківщині. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та приватний легковий транспорт.

Крім того, на території двох приватних домоволодінь сталися пожежі. Горіли 2 житлові будинки, гараж та легковик на загальній площі понад 170 м.кв.

Рятувальники ліквідували загоряння та запобігли поширенню полум’я на інші житлові будинки.

За попередніми даними постраждав 55-річний чоловік.

Миколаївщина

У ніч на 25 серпня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито вісім БпЛА типу «Shahed 131/136».

Внаслідок падіння уламків у Миколаївському районі пошкоджено близько 15 житлових будинків та господарчі споруди. Також виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає.

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