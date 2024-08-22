Нічна повітряна атака 22 серпня: сталися пожежі – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 22 серпня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди» і ракети.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах України повідомляють, що у ніч на 22 серпня 2024 року російські окупанти завдали удару 10-ма БпЛА типу «Shahed» із Курського напрямку. Більшістю виявлених «шахедів» ворог атакував позиції Сил оборони України на прифронтових територіях Харківщини. Також противник застосував протирадіолокаційні ракети Х-31П із повітряного простору над Чорним морем та дві балістичні ракети «Іскандер-М» із Бєлгородської області та Криму.

Силами та засобами протиповітряної оборони збито два ударних БпЛА, ще два – локаційно втрачені (упали самостійно). Внаслідок активної протидії, більшість ворожих ракет не досягла цілей. Попередньо, обійшлося без жертв та серйозних наслідків.

Нічна повітряна атака 22 серпня: ситуація в регіонах

Київщина

Ворог вкотре намагався атакувати Київську область БпЛА.

В регіоні працювали сили ППО! Є збиті цілі. Вдячні нашим захисникам за ефективну роботу, – повідомили вранці 22 серпня у Київській ОВА

Тут додають, що влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає. Постраждалі внаслідок атаки відсутні.

Уламки збитих цілей фіксуються поза межами населених пунктів. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків атаки.

Миколаївщина

Пізно ввечері у середу, 21 серпня, російські загарбники завдали ракетного удару по території Баштанського району Миколаївської області. Внаслідок ворожої атаки сталися пожежі, обійшлось без постраждалих.

Про це повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, окупанти застосували балістику.

Уночі, 21 серпня, о 23:05 ворог вдарив балістичною ракетою, попередньо “Іскандер-М”, по Березнегуватській громаді, – повідомив він у своєму Телеграмі

За словами очільника ОВА, внаслідок удару виникла пожежа фермерського господарства, двох житлових будинків та чагарників, яка вже була ліквідована пожежниками

Підрозділами ДСНС евакуйовано четверо людей, – додав чиновник

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