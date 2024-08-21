Найдовша повітряна атака 21 серпня: скільки було ракет і дронів – все, що відомо

Повітряна атака 21 серпня, ймовірно, стане найдовшою від початку війни. Росіяни почали атакувати Україну ще з вечора. Запускали ракети і «Шахеди» хвилями. Повітряні тривоги в регіонах оголошувалися і скасовувалися, а потім оголошувалися знову. Станом на момент публікації цієї новини атака ще триває. Але Повітряні сили вже звітували про результати.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 21 серпня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області, керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської обл., та 69-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – рф).

Загалом радіотехнічними війками Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 72 повітряних цілей.

Повітряний напад противника відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 51 повітряну ціль: одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 50 ударних БпЛА «Shahed-131/136» у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

Ще 16 ворожих БпЛА локаційно втрачено – імовірно упали під впливом радіоелектронних засобів протидії. Інформація уточнюється.

Крім того, зафіксовано перетин ворожим ударним дроном державного кордону з Республікою Білорусь у Чернігівській обл., ще один російський БпЛА повернувся «на родіну» – у Бєлгороську область.

Станом на 11.15 один ворожий безпілотник знаходиться в повітряному просторі на Черкащині. Бойова робота триває.

Повітряна атака 21 серпня: ситуація в регіонах

Київщина

Київ

Вночі, за попередніми даними, Київ атакували до десятка БпЛА: жертв та руйнувань у місті нема, – очільник КМВА

Четверта тривога в Києві від початку доби. Остання була повʼязана із загрозою балістичного озброєння, проте пусків ракет в напрямку столиці зафіксовано не було, – йдеться у повідомленні

Від вчорашнього вечора, з 23:00 і всю ніч та ранок більшість регіонів України перебували під загрозою ударних БпЛА ворога. В тому числі і Київ.

За попередньою інформацією в бік столиці прямувало до десятка ворожих дронів. Але силами і засобами ППО усі ударні БпЛА окупанта були знищені ще на підступах до Києва.

За поточними даними — в місті без жертв та руйнувань.

Київська область

Ворог продовжує атакувати нашу область ударними дронами. Повітряна тривога тривала всю ніч та ранок протягом більше 9 годин, – йдеться у повідомленні Київської ОВА об 11:23 21 серпня

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні.

Станом на 11:00 внаслідок падіння уламків збитих цілей зафіксовано пошкодження одного приватного будинку, обриви ліній електромереж.

Також в одному з районів виникла пожежа трав’яного настилу. Загорання ліквідовано.

Більша частина уламків ворожих цілей фіксується поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.

Оперативні групи продовжують роботу з ліквідації наслідків повітряної атаки.

Черкащина

Понад дев’ять годин поспіль область була на тривозі з початку доби, повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За попередньою інформацією, у цей час нашою ППО знищено 7 ворожих БпЛА.

Лише в одному випадку ми мали загоряння сухої трави – воно ліквідоване. У решті – без наслідків, – зазначає Ігор Табурець

Обстеження території триває.

Вінниччина

У ніч на середу, 21 серпня, Сили протиповітряної оборони збили чотири ударні дрони над Вінницькою областю. Уламки завдали шкоди цивільній інфраструктурі та житловим будинкам.

Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

У ніч на 21 серпня загалом в область зайшло 8 БпЛА. За результатами роботи ППО збито 4 БпЛА. Є пошкодження вікон у будівлі цивільної інфраструктури та одного житлового будинку, а також даху ще одного житлового будинку, – зазначила вона

За словами Заболотної, минулося без потерпілих.

Хмельниччина

Вночі проти середи, 21 серпня, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, в межах області сили ППО знищили два ворожих БпЛА типу Shahed, – йдеться у повідомленні

За попередньою інформацією, минулося без наслідків. Інформації про травмованих немає.

Кіровоградщина

Над Кіровоградщиною під час повітряної тривоги сили ППО збили ворожий шахед.

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Майже дев’ять годин тривала повітряна тривога. Над Кіровоградщиною оборонці неба збили ворожий шахед, – йдеться у повідомленні

Попередньо – обійшлося без наслідків, додав Ракович

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині знищено два ворожих «Шахеди» – один вночі і ще один вранці. Попередньо обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Івано-Франківщина

Зранку під час повітряної тривоги російські загарбники атакували Івано-Франківську область.

Про це у Телеграмі повідомила голова обласної державної адміністрації Світлана Онищук.

За її словами, “на світанку під час повітряної тривоги ворог атакував область”.

Жертв і руйнувань немає, підкреслила очільниця ОДА.

Онищук вкотре закликала не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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