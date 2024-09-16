Масована нічна повітряна атака 16 вересня: не обійшлося без постраждалих і руйнувань – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова масована нічна повітряна атака 16 вересня. Окупанти запускали по Україні «Шахеди». Майже всі ворожі цілі вдалося знищити, проте, на жаль, не обійшлося без постраждалих і руйнувань.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У ніч на 16 вересня 2024 року противник атакував ударними БпЛА типу «Shahed-131/136».

Із 20.00 15.09 по 06.00 16.09 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 56 ударних БплА (пуски із Курська та Єйська – рф).

Основний напрямок удару – Київщина.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені у кількох регіонах.

Масована нічна повітряна атака 16 вересня: ситуація в регіонах

Київщина

Київська область

Вночі ворог масовано атакував Київщину ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені.

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено.

На жаль, внаслідок падіння уламків збитих цілей поранена жінка. Її госпіталізовано в один із медзакладів області, надається вся необхідна допомога.

Станом на 8:30 в області зафіксовано пошкодження 5 автомобілів та 5 приватних будинків. В них вибиті двері, вікна, посічені фасади та дахи.

В чотирьох районах виникли загорання трав’яного настилу та лісової підстилки. Всі пожежі ліквідовано.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки ворога.

Поліцейські Київщини фіксують наслідки ворожого обстрілу у столичному регіоні.

Київ

Відбулася восьма повітряна атака російських окупантів на Київ за першу половину вересня. Як і попередні напади – ворог вкотре застосував ударні БпЛА на кшталт «Shahed». Але на відміну від останніх атак, ця була масована. Повітряну тривогу в столиці оголосили близько другої ночі і тривала вона близько 3-х з половиною годин. На Київ російські ударні безпілотники прямували з різних напрямків і різними групами. Сили та засоби протиповітряної оборони уразили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятка БпЛА ворога.

За попередньою інформацією, в Києві попередньо без постраждалих та руйнувань.

Дані оперативного зведення постійно оновлюються та уточнюються.

Черкащина

Черкаська область перебувала під повітряною тривогою майже 8 годин через ворожі безпілотники, знищено 9 дронів, інформації про постраждалих чи руйнування інфраструктури немає, повідомив у понеділок у Телеграмі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Дніпропетровщина

Пізно ввечері та вночі у Дніпропетровській області працювала ППО.

Оборонці неба з ПвК “Схід” знищили над областю 6 шахедів.

Миколаївщина

У ніч на 16 вересня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed-136/131»

Кіровоградщина

За інформацією начальника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, під час повітряної тривоги результативно відпрацювали оборонці неба на Кіровоградщині. Попередньо обійшлося без наслідків.

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