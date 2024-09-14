Окупантами була здійснена нічна повітряна атака по Україні 14 вересня. Ворог випустив 76 ударних дронів Shahed 131/136 по території карїни. Сили ППО знищили 72 безпілотники.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ, передають “Новини України – НСН”.

росіяни запустили ударні дрони з Курська та Єйська у рф та мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Повітряна атака по Україні 14 вересня – ППО збила 72 безпілотники, ще 2 полетіли до росії

До відбиття атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збили 72 ударні дрони. Два безпілотники локаційно втрачені на території України, ще два — повернулися в росію.

Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Харківській, Київській, Донецькій, Житомирській, Дніпропетровській, Черкаській, Вінницькій та Сумській областях.

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