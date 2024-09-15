Повітряна атака в ніч на 15 вересня: є загиблі і руйнування – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 15 вересня. Окупанти запускали по Україні ракети і «Шахеди». На жаль, є загиблі і руйнування.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 15 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 17-ти засобів повітряного нападу противника. Окупанти вдарили по Одещині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із окупованого Криму та однією керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл., а також 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Курськ – рф., Чауда – Крим).

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 10 ударних БпЛА.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Миколаївській областях.

Повітряна атака в ніч на 15 вересня – ситуація в регіонах

Одещина

Ворог здійснив ракетний удар по Одеському району в ніч на неділю. Загинула подружня пара.

Внаслідок російської ракетної атаки, попередньо, із забороненою касетною бойовою частиною, у передмісті Одеси пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Під час проведення обстеження виявлені тіла двох загиблих: чоловіка та жінки 1958 та 1962 років народження. Як стало відомо, вони були подружжям.

Також постраждала 65-річна жінка. Вона отримала осколкове поранення голови та правого кульшового суглобу. Постраждала госпіталізована до лікарні у стані середнього ступеню важкості.

Миколаївщина

У ніч на 15 вересня 2024 року силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу “Shahed 131/136”.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За словами Кіма, внаслідок бойової роботи та падіння уламків збитих БпЛА, є пошкодження на підприємстві харчової промисловості у Миколаївському районі.

Виникла пожежа на складських приміщеннях. Постраждалих немає, – уточнив він

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