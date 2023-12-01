Нічна повітряна атака 1 грудня: збили не все, є влучання – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 1 грудня на Україну. На жаль, не вдалося збити усі дрони і ракети, запущені ворогом – є влучання. НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал доповнюється.

Що говорять у Повітряних Силах

У Повітряних Силах повідомляють, що у ніч на 1 грудня 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу «Shahed» з двох напрямків: мис Чауда – окупований Крим , Приморсько-Ахтарськ – рф. Також окупанти завдали удару керованими авіаційними ракетами з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Усього ворог застосував дві КАР Х-59 та 25 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Основний напрямок удару – південь та схід країни.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА, одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Нічна повітряна атака 1 грудня: ситуація в регіонах

Інформація від ПвК “Схід”

У ПвК «Схід» повідомляють, що знищили 1 БпЛА у своїй зоні відповідальності.

Дніпропетровщина

Ворог вдарив ракетою по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Наслідки ще зʼясовуються. Втім, відомо, що минулося без жертв. Про це повідомили в ОВА.

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