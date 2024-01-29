Повідомлення про «здачу територій від ОП» – це фейк

Повідомлення про «здачу територій від ОП» – попереджає Центр протидії дезінформації, передає НСН.

На електронні скриньки українців почали приходити повідомлення нібито від Офісу Президента України. У них йдеться про «припинення вогню з рф» та «передачу країні-агресору частини територій».

Насправді поширювані повідомлення — фейк російської ІПсО, яка має на меті вплинути на морально-психологічний стан громадян України та дискредитувати керівництво держави.

Центр протидії дезінформації та Кіберполіція нагадують:

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