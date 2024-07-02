Помер казахський опозиціонер Айдос Садиков, якого розстріляли у Києві 18 червня. Весь цей час чоловік перебував у важкому стані.

Про смерть Садикова повідомила його дружина, передають «Новини України – НСН».

«Айдос Садиков пішов від нас сьогодні о 3:00 за Києвом. Мій любий чоловік, батько наших трьох дітей, великий син казахського народу. Айдос віддав своє життя за Казахстан, прийняв мученицьку смерть від руки кілерів. Тринадцять днів Айдос боровся за життя у реанімації, але дива не сталося. Його смерть на совісті Токаєва – написала вона Наталія Садикова у Фейсбуці вранці 2 липня

Айдос Садиков став жертвою нападу 18 червня

Нагадаємо, замах стався 18 червня у дворі одного з будинків в Шевченківському районі Києва, де Садиков жив із дружиною. Злочинці розстріляли автомобіль опозиціонера. Наталія Садикова, яка також перебувала в автомобілі, але не постраждала, сказала, що куля влучила її чоловікові у скроню. Після цього Садикову провели операцію на мозку, але, на жаль, врятувати його не вдалося.

Дружина казахстанського опозиціонера заявила, що в Києві в нього стріляв «професіонал»

Підозрювані – двоє громадян Казахстану, Алтай Жаканбаєв і Мейрам Каратаєв. Як встановили українські слідчі, вони приїхали в Україну з Польщі 2 червня й орендували житло за різними адресами. 6 червня Жаканбаєв для стеження купив автомобіль Opel Vectra, через два дні він і Каратаєв винайняли квартиру неподалік місця проживання Садикова і почали вивчати його розпорядок дня і звички.

За даними слідства, 18 червня один із підозрюваних вистрілив у голову Садикова, який перебував у машині разом із дружиною Наталією.

Після замаху підозрювані виїхали до Молдови, повідомили в Офісі генпрокурора України 21 червня. Наступного дня Генпрокуратура Казахстану заявила, що Жаканбаєв здався поліції.

Наталія Садикова заявляла, що за спробою вбивства її чоловіка стоїть влада Казахстану. Звинувачень в уряді Казахстану не коментували, але президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 19 червня заявив, що влада Казахстану співпрацюватиме зі слідством.

Водночас 28 червня голова сенату центральноазійської країни Маулен Ашимбаєв заявив, що Казахстан не видасть Україні підозрюваного в замаху на опозиціонера.

Подружжя Садикових у 2014 році переїхало до Києва з казахстанського міста Актобе після порушення проти Наталії Садикової кримінальної справи. Айдос Садиков на батьківщині зазнав кримінального переслідування, як він стверджує, з політичних мотивів. В Україні вони набули статусу біженців. Восени минулого року Айдос і Наталія Садикови були оголошені казахською владою в розшук за звинуваченням у розпалюванні ворожнечі.

Айдос Садиков критикував владу Казахстану, зокрема й чинного президента Касим-Жомарта Токаєва. Він також активно підтримував протести в Казахстані в січні 2022 року.

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