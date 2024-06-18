У Києві підстрелили відомого казахського опозиціонера. Невідомий вистрілив у чоловіка, коли той сидів в автомобілі.

Про стрілянину в Шевченківському районі Києва 18 червня повідомили у поліції, передають Новини України – НСН.

Зазначається, що до столичної поліції на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці В. Ярмоли чути постріли. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного і районного управлінь поліції.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала.

На місці події працюють всі служби, вирішується питання надання правової кваліфікації, вживаються заходи із встановлення та затримання нападника.

Пораненого чоловіка госпіталізували у важкому стані.

Згодом стало відомо його ім’я.

У Києві підстрелили відомого казахського опозиціонера

“РБК-Україна” повідомляє, що йдеться про казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова.

Айдос Садиков – казахський журналіст, керівник опозиційного інтернет-медіа БАСЕ.

Він відомий своєю критикою казахської влади на своєму YouTube-каналі, а також підтримкою протестів у Казахстані в 2022 році, коли для їх придушення вводили війська ОДКБ. У жовтні 2023 року його оголосили в розшук у Казахстані за «розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі».

Останнє відео на каналі вийшло сьогодні, де президент Токаєв названий «маріонеткою російського впливу».

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