«Ми нікого не вбивали»: з’явилися шокуючі подробиці про смерть військовозобов’язаного в ТЦК на Житомирщині: (відео)

Правоохоронці розслідують смерть військовозобов’язаного в ТЦК на Житомирщині. 32-річний чоловік помер від важких травм. В ТЦК стверджують, що у нього стався епілептичний напад, і кажуть, що він був п’яний, впав і вдарився головою, через що і помер. Але з’явилися нові подробиці, які ставлять під сумнів цю версію.

Новини України – НСН розповідають все, що відомо про цю резонансну справу.

Отже, 4 червня у Баранівці на Житомирщині поховали 32-річного Сергія Ковальчука, який помер у Звягельській лікарні після перебування у комі з численними травмами. Його родина стверджувала, що Сергія побили у місцевому райвідділі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Зокрема, батько Сергія Микола Ковальчук переконаний, що його сина вбили, оскільки той мав перелом кісток черепа та інші травми.

За словами лікарів, чоловіка було доставлено швидкою допомогою до лікарні у вкрай важкому стані: з діагнозом ‘закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом тім’яної кістки, правостороння внутрішньочерепна гематома, вогнищевий забій головного мозку, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепи, масами’.

У Житомирському обласному ТЦК та СП спростували інформацію про побиття військовозобов’язаного, заявивши, що чоловік помер унаслідок епілептичного нападу, який стався на фоні алкогольного сп’яніння. Тут кажуть, що чоловіка доставили до ТЦК 28 травня для проходження медкомісії, і 29 травня у нього стався епілептичний напад. Вони стверджують, що на місці йому було надано першу медичну допомогу, але чоловік помер у лікарні від отриманих травм.

Поліція взялася розслідувати цю справу.

Смерть військовозобов’язаного в ТЦК на Житомирщині: нові подробиці

І от з’явилося відео із засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, під час якого керівники ТЦК на Житомирщині давали пояснення щодо смерті чоловіка, який помер від важких травм голови після ночі у військкоматі.

Стало відомо, що алкоголю в крові Сергія Ковальчука не виявлено.

Відео оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко.

На опублікованих кадрах один із військових комісарів, розмовляючи ламаною українською мовою, запевняє, що чоловік добровільно погодився поїхати до ТЦК.

За його словами, чоловік мав напередодні з’явитися на медкомісію, але сказав, що “пробухав” і погодився їхати, якщо його відвезуть. Члени слідчої комісії зачитали пояснення, які надали в ТЦК після смерті чоловіка, у яких йшлося, що “у зв’язку зі станом новоприбулого, прийнято рішення відправити його додому”. Водночас, за даними наркологічної експертизи, в його організмі не виявлено алкоголю.

“Алкоголь вичерпався під час перебування в РТЦК?” – іронічно запитали у військових комісарів Коли йому заступник з мобілізаційної роботи запропонував повістку на наступний день, він сказав, що не зможе дійти додому, і попросився переночувати у нас, попросив їжі. Він проживав один, батько і сестра не піклувались про нього, постійного місця роботи не мав і працював за “сто грамів, – пояснив представник обласного ТЦК

Представники слідчої комісії продовжували запитувати, яким чином з організму чоловіка, доставленого до ТЦК, зник весь алкоголь і чому наступного дня, коли до нього викликали швидку, в нього був переламаний череп.

“Ми нікого не вбивали”, – тільки і сказав військовий комісар, не надавши більше ніяких пояснень…

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