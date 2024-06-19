Голів ТЦК викликали до слідчої комісії пояснити що до протиправних дій до цивільних – було спекотно

19 червня, з другої спроби але все ж з’явилось до слідчої комісії керівництво обласних ТЦК та СП для обговорення протиправних дій до цивільних. Зокрема ТЦК викликали дати пояснення про незаконне затримання співробітниками ТЦК, “викрадання” військовозобов’язаних.

Сьогодні відбулось засідання Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, посади в яких комплектуються військовослужбовцями.

Як повідомила нардеп Ірина Фріз, з другої спроби але все ж з’явилось керівництво обласних ТЦК та СП для обговорення протиправних дій до цивільних. Під час предметного та ґрунтовного розбору конкретних кейсів щодо протиправних дій з боку ТЦК та СП сформовано конкретний перелік проблемних питань, за які має слідувати невідворотність покарання після доведення вини посадовців.

Серед них, каже нардеп, смерті в ТЦК та СП, незаконне затримання співробітниками ТЦК, “викрадання” військовозобов’язаних, мобілізація заброньованих, замовні “рейди”.

“Всі ці та інші проблеми було детально розглянуто, в деяких з них було визначено подальший порядок дій, деякі потребують нормативного врегулювання, деякі “вскрили” відсутність розуміння в керівництва ТЦК, що норми Закону про мобілізацію мають вищу юридичну силу, ніж вигадані нашвидкоруч формулювання постанов уряду”, — відзначила нардеп.

За її інформацією, станом на сьогодні вже відкрито понад 20 кримінальних проваджень щодо протиправних дій ТЦК та СП. При цьому Фріз додала, що ні в кого немає сумніву, що потрібно терміново додатково ще раз вносити зміни до 560-ї постанови КМУ.

Нагадаємо, що перше засідання ТСК, яке мало відбутися 6 червня, всі голови обласних ТЦК просто проігнорували.

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