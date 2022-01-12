Планові вимкнення світла під час опалювального сезону заборонені – міністр

Планові вимкнення світла під час опалювального сезону заборонені. Про це нагадав міністр енергетики України Герман Галущенко на брифінгу 11 січня, передає NNS, посилаючись на Укрінформ. Проте, всупереч нормам, компанії відновили планові ремонтні роботи взимку.

І з цього приводу міненерго знову направило звернення до Держенергонагляду та НКРЕКП.

“Ми вже зверталися до Держенергонагляду, до НКРЕКП. Ми сьогодні знову звернулися щодо цього питання. Такі ремонти робляться приватними компаніями, і ми зі свого боку будемо комунікувати і проводити роботу, щоб планових ремонтів у період опалювального сезону не відбувалося”, – сказав Галущенко.

Він зазначив, що в осінньо-зимовий період не повинно відбуватися жодних планових ремонтів із відключеннями споживачів від енергопостачання.

“Резерв в енергосистемі є. Жодних підстав для відключення немає, окрім аварійності”, – наголосив міністр.

Відключення електроенергії в правовому полі під час опалювального сезону можуть бути тільки через аварійні ситуації.

Державна інспекція енергетичного нагляду перевірить діяльність операторів системи розподілу (“обленерго”) через відключення споживачів від енергопостачання при проведенні планових ремонтів в опалювальний період. У Міненерго раніше закликали обленерго не проводити планові ремонти з відключеннями споживачів під час опалювального сезону.

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