Деяким власникам електроопалення надали пільги: кого це стосується

В Україні деяким власникам електроопалення надали пільги, які допоможуть в рази зменшити плату за електрику. Пільга полягає у тому, що людина може оформити субсидію, навіть якщо не має на неї права. І держава буде компенсувати левову частку плати за електроенергію.

Нагадаємо, 1 січня 2021 року в Україні скасували усі пільги на електроенергію, в тому числі і для власників електроопалення, які тепер в холодну пору року отримують космічні платіжки за світло.

Пільгові умови для отримання субсидії ввели для більше ніж 14 тисяч домогосподарств, які знаходяться у прифронтовій зоні. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Відповідне повідомлення на офіційному сайті відомства вчора, 6 січня.

Унаслідок російської збройної агресії, деякі населені пункти, розташовані на лінії дотику на підконтрольній Уряду України території Донецької та Луганської областей, залишилися без централізованого теплопостачання та/або газопостачання. Мешканці цих будинків і гуртожитків не мали іншого виходу, як забезпечувати тепло в помешканнях, використовуючи електрообігрівачі. Деякі помешкання власники перевели на електричне опалення. Для приготування їжі подекуди довелося забути і про газові плити. Так, альтернативу газу й централізованому теплу вдалося знайти, але виникла інша проблема. Різко зросли обсяги споживання електроенергії, а людям почали приходити платіжки із шаленими сумами за використання електрики. І далеко не всі мали змогу отримувати субсидії-компенсації, – йдеться у повідомленні Міністерства.

Донедавна постанова Кабміну від 01.02.2021 № 64 «Питання надання компенсацій деяким категоріям споживачів електричної енергії» компенсувала оплату електроенергії, спожитої у І кварталі 2021-го через скасування окремих знижених тарифів деяким категоріям споживачів (окрім отримувачів житлової субсидії). Зокрема, громадянам, які проживають у негазифікованих багатоквартирних будинках, де відсутня або не функціонує система централізованого теплопостачання. Вони станом на 31 грудня 2020 року мали право на знижений тариф (0.90 грн з ПДВ за 1 кВт*год). Тобто, люди, які опалюють помешкання електрикою, могли купувати енергію за пільговою ціною, зокрема і в населених пунктах на лінії дотику.

В Міністерстві зауважують, що середнє споживання електроенергії в опалювальний період однієї сім’ї, яка мешкає в таких будинках, з урахуванням використання електроенергії для обігріву квартир, становить від 2 тис. кВт*год до 3,7 тис. кВт*год на місяць. Таким чином, в опалювальний сезон 2020-2021 років щомісяця на оплату послуг електропостачання мешканці витрачали від 2 тис. до понад 3,3 тис. гривень.

Утім, є важливий нюанс – якщо переобладнання квартири (будинку) під такий тип енергоспоживання зафіксовано у відповідному акті, тоді власник може скористатися субсидією з оплати електрики. Якщо ж помешкання офіційно не переобладнано у вказаний спосіб, то доступу до субсидій його власник не має.

Водночас постановою Уряду від 11 серпня 2021 р. № 859 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 року № 483 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» такий знижений тариф населенню, яке проживає в приватних і багатоквартирних будинках та гуртожитках, не газифікованих природним газом, і в яких відсутнє або не функціонує система централізованого теплопостачання (зокрема, в селах), не передбачений. Це призвело до зростання оплати за використану електроенергію в опалювальний сезон 2021-2022 років від 3360 до 6216 гривень щомісяця. А це приблизно половина від середнього розміру заробітної плати.

І в такій скрутній життєвій ситуації опинилося майже 14,2 тис. сімей, з яких лише біля 9% мають право на отримання житлової субсидії на оплату електроенергії, використаної для обігріву приміщень. Така ситуація мала місце у смт Зайцеве, містах Мар’їнка, Красногорівка, Гірник, Новогродівка на Донеччині та в селищі Трьохізбенка на Луганщині.

Однозначно, що подібне зростання платежів за використану електрику значно погіршить і без того складне економічне становище тисяч українських громадян, які мешкають на лінії дотику, і навіть декого загонить у справжню життєву скруту. До Мінреінтеграції зверталося чимало жителів Донецької області, які просили знайти нормативний вихід у цій ситуації і допомогти впоратися із згаданим енергетичним викликом. Кілька місяців у відомстві тривала робота з пошуку шляхів унормування системи компенсацій споживачам, яких російська агресія змусила боротися за виживання на побутовому рівні.

Було б несправедливо, аби вони під час цієї боротьби ще й сплачували настільки величезну ціну, – вважають у міністерстві.

Зрештою вдалося внести зміни до порядку надання субсидій на комунальні послуги. І мешканці населених пунктів, розташованих на лінії дотику, котрі вимушено організовували свою побутову сферу на базі споживання електроенергії, отримали право на пільгову її оплату. Ініціатива вже працює, люди почали оформлювати житлові субсидії на спожиту електричну енергію, яка використовується для обігріву.

Зазначимо, що депутати, які представляють вказані регіоні України, мало не щодня підіймали цю проблему у сесійній залі, зверталися до уряду і вимагали вирішити питання. Очевидно, така активність принесла результати.

Нагадаємо, в Україні є міста, які не знаходяться на лінії зіткнення, але централізоване опалення тут відсутнє. Серед них, наприклад, Нікополь і Марганець на Дніпропетровщині, які до того ж у 30-кілометровій зоні АЕС. Свого часу мешканців агітували встановлювати електроопалення, яке виходило економнішим ніж газове. В результаті більшість мешканців так і зробили. Зараз вони опинилися у складній ситуації, але держава поки що їх «не помітила». Хоч електричне опалення тут у більшості офіційно оформлене, проте право на субсидію мають далеко не всі, хто її потребує, через введення в останні роки жорстких норм.

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