Які будуть тарифи на газ, тепло та електроенергію після Нового року

Тарифи на газ, тепло та електроенергію залишаться незмінними до кінця опалювального сезону. Така умова записана у меморандумі, який уряд підписав із місцевою владою ще напередодні опалювального сезону

Про це нагадав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи у парламенті перед депутатами Верховної Ради під час години питань до уряду. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

“Ми підписали меморандум між місцевою владою та урядом про незбільшення тарифів. Мери взяли на себе зобов’язання, уряд – теж. Ми виконуємо ці зобов’язання, тарифи не зростають. Це дуже важливо з огляду на світову енергетичну кризу. До завершення опалювального сезону тарифи на газ, тепло , світло – електроенергію не змінюватимуться”, – запевнив глава уряду.

При цьому він скромно промовчав про те, що буде з тарифами одразу після завершення опалювального сезону. Адже вже з 1 травня країна опиниться в новій реальності, де припинить свою дію один меморандум і набуде чинності інший, підписаний нашою владою з МВФ.

А згідно з тим, іншим, меморандумом, уряд більше не стримуватиме в країні тарифи на комунальні послуги. Таким чином він поставить усіх у однакові ринкові можливості. Не виключено, що нашій владі ще вдасться виторгувати кілька літніх місяців у МВФ. Це дозволить громадянам звикнути до думки, що тепер за енергоресурси доведеться вже точно віддати останнє.

До речі, на це натякнув під час свого ефіру на “плюсах” і голова Нафтогазу Юрій Вітренко. Він заявив, що держава вже не в змозі компенсувати різницю у ринкових та фіксованих тарифах. Тому наступного року “буде серйозна розмова… і з українцями, зокрема, з цього приводу”, заявив Вітренко.

“Читайте і розумійте це як хочете, але я розумію чітко, тарифи на газ, тепло, електроенергію вгору і високо…”, – у свою чергу, прокоментував заяву топ-менеджера Нафтогазу голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

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