Субсидія на опалювальний сезон: у Мінсоцполітики назвали розміри допомоги

Субсидія на опалювальний сезон: за даними Мінсоцполітики допомогу отримуватимуть близько 3 мільйони домогосподарств..

Їх розмір варіюватиметься від двох до п’яти тисяч, але середнім вважається перший показник. У відомстві додали, що для 80% отримувачаів субсидії її було перепризначено автоматично.

Про це NNS дізнався з повідомлення ONLINE.UA.

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Для отримання субсидії звернутися можна в один із зручних способів, які домогосподарства вибирають самостійно:

звернутися до представника територіальної громади або ЦНАПу,

звернутися до органу соціального захисту населення шляхом відправлення документів через «Укрпошту»,

онлайн на сайті Мінсоцполітики (потрібно мати електронні засоби ідентифікації).

Нещодавно очільниця міністерства Марина Лазебна розповіла про те, як дізнатися про призначення субсидії онлайн. Людина може, не виходячи з дому, самостійно перевірити, чи призначена їй субсидія за даними Єдиного державного реєстру одержувачів житлових субсидій.

Цей реєстр знаходиться за цим посиланням. Шукати інформацію радять за власною адресою в алфавітному порядку, обравши область, населений пункт, вулицю, номер будинку та квартири. Є можливість перевірити, чи призначена субсидія, на який термін, а також дізнатися про суми щомісячних нарахувань. Інформацію оновлюють один раз на місяць.

Щоправда, міністерка попередила, що органи які призначають субсидії, можуть висунути вимогу щодо повернення виплат. У випадку відсутності добровільної згоди, можуть почати й судову тяганину.

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Також у Мінсоцполітики уточнили, що отримання тисячі гривень повністю вакцинованими громадянами за програмою «єПідтримка» не впливає на призначення житлової субсидії, оскільки ця виплата є одноразовою, і не враховується до сукупного доходу домогосподарства.

Оформлення субсидії на порталі “Дія”

Два тижні тому на порталі “Дія” з’явилася можливість оформити субсидії в онлайн-режимі. Ось що про це розповів прем’р-міністр Денис Шмигаль:

Тепер на порталі “Дія” можна оформити субсидії, подати заявку на призначення або перерахунок пенсії, отримати довідки ОК-5 та ОК-7. Більше не потрібно приносити купу паперів або сидіти у чергах, щоб отримати ці послуги… Досить заповнити анкету, подати заявку або згенерувати потрібну довідку у кілька кліків.

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