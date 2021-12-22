Субсидія на опалювальний сезон: у Мінсоцполітики назвали розміри допомоги

Субсидія на опалювальний сезон: за даними Мінсоцполітики допомогу отримуватимуть близько 3 мільйони домогосподарств..
Їх розмір варіюватиметься від двох до п’яти тисяч, але середнім вважається перший показник. У відомстві додали, що для 80% отримувачаів субсидії її було перепризначено автоматично.
Про це NNS дізнався з повідомлення ONLINE.UA.
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Для отримання субсидії звернутися можна в один із зручних способів, які домогосподарства вибирають самостійно:
- звернутися до представника територіальної громади або ЦНАПу,
- звернутися до органу соціального захисту населення шляхом відправлення документів через «Укрпошту»,
- онлайн на сайті Мінсоцполітики (потрібно мати електронні засоби ідентифікації).
Нещодавно очільниця міністерства Марина Лазебна розповіла про те, як дізнатися про призначення субсидії онлайн. Людина може, не виходячи з дому, самостійно перевірити, чи призначена їй субсидія за даними Єдиного державного реєстру одержувачів житлових субсидій.
Цей реєстр знаходиться за цим посиланням. Шукати інформацію радять за власною адресою в алфавітному порядку, обравши область, населений пункт, вулицю, номер будинку та квартири. Є можливість перевірити, чи призначена субсидія, на який термін, а також дізнатися про суми щомісячних нарахувань. Інформацію оновлюють один раз на місяць.
Щоправда, міністерка попередила, що органи які призначають субсидії, можуть висунути вимогу щодо повернення виплат. У випадку відсутності добровільної згоди, можуть почати й судову тяганину.
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Також у Мінсоцполітики уточнили, що отримання тисячі гривень повністю вакцинованими громадянами за програмою «єПідтримка» не впливає на призначення житлової субсидії, оскільки ця виплата є одноразовою, і не враховується до сукупного доходу домогосподарства.
Оформлення субсидії на порталі “Дія”
Два тижні тому на порталі “Дія” з’явилася можливість оформити субсидії в онлайн-режимі. Ось що про це розповів прем’р-міністр Денис Шмигаль:
Тепер на порталі “Дія” можна оформити субсидії, подати заявку на призначення або перерахунок пенсії, отримати довідки ОК-5 та ОК-7. Більше не потрібно приносити купу паперів або сидіти у чергах, щоб отримати ці послуги… Досить заповнити анкету, подати заявку або згенерувати потрібну довідку у кілька кліків.
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