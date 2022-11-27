«Наступний тиждень може бути важким»: українців закликають підготуватися до блекауту – що саме треба зробити

Українців закликають підготуватися до блекауту, який знову може статися вже на наступному тижні. З відповідними закликами звертаються до мешканців представники влади. “Наступний тиждень може бути дуже важким. Росіяни планують нові теракти проти об’єктів енергетики”, – заявив глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, – передає NNS.

За словами Арахамії, екстрені служби й органи влади опрацьовують різні сценарії, було проведено багато тренувань, відпрацьовані дії енергетиків і критичної інфраструктури і “кожен знає, що має робити”.

“Ми готуємося. Готуються військові. І ми закликаємо кожного додатково подбати про себе та свої родини. Зробіть запас води, їжі тривалого зберігання, зарядіть телефони і павербанки, дізнайтеся, де найближчий “Пункт незламності”. Ми обов‘язково вистоїмо, переможемо та змусимо Росію за все заплатити”, – зазначив Арахамія.

Як підготуватися до блекауту

Ось низка простих порад, які допоможуть пережити більш-менш комфортно складний період:

Наберіть заздалегідь воду мінімум на 3 дні (з урахуванням кількості членів родини).

Зніміть трохи готівки.

Придбайте пакети декількох мобільних операторів. Можливо, буде працювати хоча б один із них.

Крім свічок можна придбати різноманітні ліхтарики, гірлянди на батарейках.

Приготуйте теплі речі.

Завантажте гугл карти в офлайн режим.

Збережіть маршрути громадського транспорту у своєму місті.

Випишіть телефони всіх служб, які можуть вам знадобитись.

Зарядіть всі повербанки.

За цим посиланням – адреси пунктів незламності в Україні.

Увага! Адрес пунктів незламності у прифронтових регіонах на мапі немає. Їх треба дізнатися у місцевої влади.

Тут ми писали про банки, які працюють під час вимкнень електрики, де можна зняти готівку.

Підготуйте аптечку з урахуванням потреб всіх членів родини.

Зробіть запаси їжі, яку не треба готувати і яка не псується: консерви, локшина, каші, пюре швидкого приготування, печиво, сухарики, енергетичні батончики тощо.

На випадок відсутності зв’язку заздалегідь домовтеся з рідними, де зустрічатись, якщо трапиться екстрена ситуація.

Сподіваємось, до гіршого сценарію не дійде, блекауту в Україні не станеться. Але краще бути готовим до будь-якої ситуації.

Українців попереджають про новий масштабний обстріл. Коли він може статися?