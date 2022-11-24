Визначено 760 відділень банків, які працюватимуть під час блекауту: мапа

Визначено 760 відділень банків, які працюватимуть під час блекауту, повідомляє NNS, посилаючись на офіційний сайт НБУ.

Національний банк разом із системно важливими банками впроваджує план заходів для забезпечення безперервності роботи банківської системи на випадок повного блекауту

«Системно важливими банками визначений перелік 760 чергових відділень, розташованих у Києві та у 275 населених пунктах 22 областей, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги навіть в умовах тривалої відсутності енергопостачання», – сказано в повідомленні.

Чергові відділення забезпечують усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики.

Перелік чергових відділень доступний на гугл-карті нижче.

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Також можна завантажити PDF-файл із переліком на телефон чи ноутбук.

«Банки формуватимуть графіки роботи чергових відділень у такий спосіб, щоб за необхідності вони стали місцем прихистку для всіх, хто його потребуватиме – «Пунктами незламності», – зазначив голова Національного банку Андрій Пишний.

Джерело – Національний банк України. Інформація актуальна на 24.11.22

Як працюватимуть ПриватБанк, Ощадбанк та інші банки в умовах блекауту