Українців попереджають про новий масштабний обстріл. Коли він може статися?

Українців попереджають про новий масштабний обстріл і закликають підготуватись до нового блекауту.

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що російські терористи готують новий масштабний ракетний обстріл України. Це може статись вже наступного тижня.

Про це він сказав 26 листопада в етері телемарафону, передає NNS.

“Треба заздалегідь заготовити в сухому вигляді продукти на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути”, сказав Арахамія.

Масштабний обстріл енергетичної інфраструктури України

Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють українську енергетичну інфраструктуру. Лише 23 листопада окупанти випустили по нашій державі орієнтовно 70 ракет, з яких 51 вдалось збити.

Окупанти хочуть під час морозів залишити українців без електрики та тепла, щоб змусити ЗСУ капітулювати.

Джерело: ТСН

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