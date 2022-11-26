Остання ракетна атака, що відбулася 23 листопада, спровокувала наймасштабніше відключення електроенергії в країні.

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по енергосистемі України. Наступними їхніми цілями є ті об’єкти, які вони ще не добили.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону, передає NNS.

Хто зливає дані росіянам

За словами Сахарука, багато інформації було доступно в інтернеті ще до війни. Багато людей працювали в українській енергетиці і вчилися в Україні, а працюють зараз в Росії. Тому знайти когось, хто знає, як працює енергосистема, нескладно.

Єдине, я думаю, що використовується інформація з місця події, щоб зрозуміти, яка шкода була спричинена. Я думаю, працюють люди на місці, дивляться, що відбулося, можливо фотографують чи просто усно доповідають, що трапилось. Тому що ті об’єкти, що не добили, вибачте за сленг, є об’єктом наступних атак, заявив виконавчий директор ДТЕК.

Масована ракетна атака України

23 листопада Росія масовано атакувала енергетичну систему України, випустивши близько 70 ракет та дронів.

У Києві влучили в інфраструктурний об’єкт, внаслідок чого столиця залишилася без електроенергії. Також у Києві після обстрілів не було водопостачання.

Російські терористи атакували Київську область, де влучили в житловий будинок. Унаслідок обстрілу загинуло 6 людей, сьома людина померла в реанімації. Ще 30 отримали поранення різного ступеня.

Також прильоти зафіксували на Львівщині, після чого в області частково зникло світло.

Унаслідок російських атак без світла також залишилася і Молдова.

Згодом стало відомо, що через ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.

Джерело: 24 канал

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