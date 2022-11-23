23 листопада росія знову атакувала Україну ракетами – що відомо про наслідки

Вдень 23 листопада росія знову атакувала Україну ракетами. Ворожі ракети влучили в об’єкти інфраструктури, по усій країні ввели екстрені відключення світла. Є постраждалі.

Про це повідомляє місцева влада, передає NNS.

Київ

У столиці було чутно кілька потужних вибухів. Зокрема, їх чули у Святошинському, Печерському, Подільському районах та Дніпровському районах.

Внаслідок влучення пошкоджена двоповерхова будівля. Три людини загинули. Наразі відомо про 9 постраждалих.

Міський голова Віталій Кличко заявив про влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. У деяких районах Києва немає світла.

У столиці запроваджують екстрені відключення електрики, зазначено на сайті компанії Yasno.

Столичне метро працює в обмеженому режимі, оскільки велика кількість людей використоввувало його як укриття, повідомили в КМДА. Висадка пасажирів здійснюється лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей.

Через обстріли постачання води призупинене в усьому Києві. Фахівці «Київводоканалу» працюють над відновленням. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в столиці, написав Кличко.

Київщина

Олексій Кулеба заявив про влучання по житловому сектору та інфраструктурних критичних об’єктах.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимоешко написав, що у Вишгороді на Київщині є влучання в житловий будинок.

Кулеба написав, що є постраждалі серед цивільного населення. Всі необхідні служби та медики вже працюють. Вся область — без світла.

Згодом Кулеба уточнив, що внаслідок атаки росіян одна людина загинула, постраждали близько 20 людей, їм уже надають допомогу.

Київська область повністю знеструмлена. Також частково немає опалення та водопостачання.

Вінниччина

Регіон опинився під обстрілом окупантів, їхні цілі — об’єкти критичної інфраструктури, написав голова ОВА Сергій Борзов.

Дніпропетровщина

В громадах Дніпропетровщини немає світла. Знеструмлено насосні станції, через що можуть бути перебої з водою, написав очільник обласної ради Микола Лукашук.

У ДТЕК «Дніпровські електромережі» повідомили про вимушені застосовання екстрених відключень світла. Там назвали це необхідним кроком, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

Кіровоградщина

“Ворожі прильоти по енергетичному об’єкту. Область, як і низка інших регіонів, без світла. Не панікуйте! Бригади енергетиків починають аварійно – відновлювальні роботи”, – йдеться у повідомленні ОВА.

Львівщина

Відбулися два ракетні удари по електропідстанції у Львівській області. Внаслідок цього Яворівський, Львівський та Червоноградський райони залишилися без електроенергії.

Також через ракетний удар по енергетичному об’єкті в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють, зазначив голова ОВА Максим Козицький.

У Львові взагалі немає світла, повідомив міський голова Андрій Садовий. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу опалення і води. Переходимо на роботу дизель-генераторів, написав він.

Черкащина

Через ворожі атаки на енергооб’єкти країни на Черкащині застосовані спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії (червоний графік). Наразі знеструмлено значну частину області, зазначив голова ОВА Ігор Табурець.

Житомирщина

Там також через дефіцит електроенергії в енергосистемі та пошкодження об’єктів критичної інфраструктури на території України вводять аварійні відключення електроенергії, написав очільник ОВА Віталій Бунечко. Також можливі перебої з мобільним зв’язком. Бригади зв’язківців працюють над відновленням роботи базових підстанцій.

Волинь

Внаслідок масштабної атаки армії рф на енергетичну інфраструктуру України на Волині виникли проблеми з електропостачанням. Низка міських голів області підтвердили перебої зі світлом.

Сумщина

В цій області також введені екстрені аварійні вимкнення, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Миколаївщина

Очільник ОВА у Миколаївській області Віталій Кім повідомив, що через обстріли спрацювало автоматичне частотне розвантаження, ворог знову поцілив по об’єктах критичної інфраструктури, повідомила міська рада Вознесенська.

Івано-Франківщина

Екстрено введені графіки аварійних вимкнень для всіх черг області. Це означає, що спрогнозувати увімкнення електропостачання неможливо, пише голова ОВА Світлана Онищук.

Тернопільщина

Екстрені відключення введені і тут по всій області. Електропостачання зможуть відновити лише за командою НЕК «Укренерго», написав очільник ОВА Володимир Труш.

Одещина

В цій області теж відключають електрику. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми, повідомила Одеська міська рада.

Через ракетні обстріли Одеса повністю знеструмлена. Знеструмлена робота всіх котелень та насосних станцій

В Одесі наразі увесь міський електротранспорт призупинив свою роботу.

Харківщина

Там також ввели екстрені відключення світла. Через це у Харкові зупинений увесь електротранспорт. Фахівці евакуюють людей із метрополітену. На маршрути електричного наземного транспорту вивели додаткові автобуси, написав міський голова Ігор Терехов.

Інші наслідки атак

В «Укрзалізниці» повідомили, що через ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру нині знеструмлені ділянки у Києві, Дніпрі, Миколаєві, на Львівщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині. Відправлення найближчих поїздів можливе із затримкою, залучено резервні теплотяги.

Рух кільцевої електрички у столиці тимчасово призупинений. в «Укрзалізниці» просять пасажирів перебувати в укриттях безпосередньо до посадки на поїзд. Посадка продовжується у безпечному режимі через підземні переходи.

Згодом там зазначили, що знеструмлені вокзали «Укрзалізниці» переходять на резервне живлення. Першими відновлені Київ, Харків і Вінниця. Там розгорнути укриття та пункти безпечного очікування, пасажири можуть продовжувати висадку та посадку через підземні переходи.