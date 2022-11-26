Чи вистоїть Україна, якщо удари по енергосистемі повторяться – відповідь ОП

Як відомо, 23 листопада російська армія нанесла чергові удари по енергосистемі України, внаслідок чого у будинках по всій країні зникли електроенергія, водопостачання, опалення, виникли величезні проблеми зі зв’язком та інтернетом.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, енергетична система внаслідок удару була розірвана на окремі частини, але повного блекауту в Україні немає.

Про це він заявив в ефірі телемарафону на каналі FREEДОМ, передає NNS.

«Це важка ситуація, безперечно. Ми тренуємося з погляду виживання у 21 столітті. Коли маємо поряд сусіда-звіра», – зазначив Подоляк.

За словами представника ОП, ситуація може повторитися, проте “кричати про те, що все пропало, що треба думати про евакуацію, тікати кудись” ніхто не буде.

«Ми просто братимемо і ремонтуватимемо», – каже Подоляк, наголосивши, що ця ситуація показала, що Україна здатна з нею впоратися. «Більш того, ви бачили офіційні заяви представників Євросоюзу. Так ось вони запропонували країнам, причому і приватному сектору та державним органам, максимально допомогти Україні з відновленням та придбанням додаткових частин для єдиної енергосистеми. Тобто передати нам і частини для ремонту, запасні частини, передати нам додаткові генератори, додаткові трансформатори і так далі. Європа, незважаючи на деяку, невелику ще нерішучість щодо усвідомлення того факту, що росія – це країна нікчема, яка цілком може програти. Проте вони максимально швидко включаються до вирішення в Україні тієї чи іншої ситуативної проблеми», – наголосив Подоляк.

Радник голови ОП зазначив, що офіційні представники Євросоюзу після нового ракетного удару по інфраструктурі включилися до надання додаткової допомоги та матеріалів, необхідних для відновлення енергосистеми.

Подоляк підкреслив, що Україна намагатиметься захищати свою енергосистему, проте у разі виникнення нових проблем буде все зроблено для того, щоб швидко відремонтувати.