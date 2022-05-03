Перехоплені розмови окупантів: найбільш шокуючі зізнання

Журналісти видання НВ підготували добірку, включивши в неї найбільш шокуючі зізнання російських військових із перехоплених телефонних розмов. Автори матеріалу зазначають: перехоплені розмови окупантів останнім часом доводять: армія мародерів упевнено перетворюється на збіговисько людей, які мріють втекти з фронту.

Яскравим свідченням деградації як військових, так і всього російського суспільства, став зміст телефонних розмов солдат РФ із ріднею, які регулярно перехоплюють українські силовики. Бійці «путінської армади» говорять не про патріотизм, мораль чи бажання перемоги, а про викрадені цінності, недалеких і боягузливих командирів, величезні втрати й прагнення хоч би як повернутися додому.

NNS пропонує вашій увазі найбільш шокуючі зізнання російських окупантів, зроблених ними останнім часом.

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— Не знаю, як вивезти все через кордон. Насправді тут дуже багато. Тільки місто захоплюють — будь-який будинок твій, заходь. Я тут доларів набрав. Зараз приїду, зараз поміняємо. Золото там не зросло в ціні?

— На початку війни скаконуло. Тепер повернулося назад. Але не хвилюйся: це така валюта, що не пропаде. Не те що рубль.

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— Типи, коротше, їх попривозили, бл*дь, сюди. Вони їдуть, ґвалтують баб, грабують. У нас є ось цей от із Пскова тип, коротше, він у Пітері зараз. Ну там… Приїхав, коротше, зґвалтував бабу, убив її, пограбував. Там багато ху*ні пов’язано з мародерством.

***

— Сьогодні вранці наступ був. Розвідники сказали, що там нікого немає, зеленки й мін теж немає. Зайшли. І першим танк ішов. У нього одразу прилетіло. Він від’їхав ліворуч — і там міна. Екіпаж вискочив і все, — його підпалили. І також потім наступні два. Комбата там щось теж жорстко, трьохсотого [пораненим] відвезли. У піхоті залишилося 5 людей. Інші відмовилися сьогодні… Тут така взагалі різанина. Генерали — їм тільки треба, щоб ми йшли вперед та вперед. Усі, навіть танкісти, ми зараз говоримо: не поїдемо нікуди.

***

— Ну, бошки полетять у багатьох генералів, ти розумієш?

— Звісно.

— Висновки зроблять. Його просто обдурили, Путіна! Тому все й початок був таким.

***

— «Кукуха» їде. Додому хочу. Я чекаю на кінець травня. І якщо в середині травня або в червні ще піде, я підверну ногу й поїду додому. Я зателефоную тобі, ти перетелефонуєш у всілякі інстанції й скаржитимешся і все.

– «Не знаю, що в Чечні було, але тут взагалі пізд*ц».

***

— Коротше, один генерал теж типу як до вас під Ізюмом приїхав, на мінне поле загнав танкову бригаду: ну, швидко в атаку всі поїхали. І півбригади згоріло, спалили. І солдат не витримав потім, — коли повернулися, він танк завів і по ногах йому проїхав, по генералу. І той у лікарні потім помер.

***

— Якась Росгвардія підмосковна і богучарські танкісти [з Воронезької області] просто один одного на полі місили. Вони просто один одного перебили і все.

— Я чув про це.

— Ми перший місяць просто шоковані. Тому що ми приїжджаємо до них, б’ємо один одного та їдемо. Десантура ця, що сидить, навіть у Ізюм не заїхала. Взагалі десь, еліта, сидять, кущі охороняють свої ж.

***

— Місцевих грабують. Мотоцикл віджали, катаються.

— Золото збираєте? У нас золото по 10 тисяч за грам.

***

— Я взагалі в шоці, як так жити можна. Тут усе розбомбили. Взагалі, усе, що було й не було — усе розбомбили. Ізюм — це місто, зіставне Воронежу [населення — більше 1 млн осіб]. Тепер від нього там нічого не залишилося. Просто руїни. Руїни, воронки та баби з дідами.

— Ну, Харків теж величезне місто.

— Харкову взагалі піпець. Його жорстко бомбили. Цілий місяць, прикинь, місто бомбардують.

***

— У нас у полку один танк лишився. Ми свій танк, коротше, з ранку зламали самі, щоб не їхати. БТРи без нас поїхали і там три «двохсотих» [убитих] і забагато «трьохсотих» [поранених] у важкому стані.

— Ну і слава Богу! Розберіть його, здайте на брухт, цілішими залишитесь.

***

— Вони бояться. Командири бояться. [Командир] у підвалі ховався. Звідти дає накази. Попереду він ніколи не був.

— Ви, коли ще вперше заходили, втік він, так? І тоді люди в полон 8 чоловік потрапило?

— Так.

— Це він? Зрозуміло. Йому вже й полковника дали, так?

— І полковника, і Орден мужності.

***

— Та які 1.350 [офіційно визнана Москвою кількість убитих російських солдатів] … 14 тисяч було на початку операції. КАМАЗи один за одним, шаланди йшли закриті та затентовані. І просто, де вони проїжджають — там калюжі крові протікали. Вони їх у мішках просто частинами збирали — кого розірвало, забирали, бл*ть.

***

— Грошима все манять і манять. З 10-го числа мають зробити перерахунок: ще по 8 тисяч на день, а з 1-го травня — по 15 тисяч на день! А якщо не підеш, то нічого не дамо!

***

— Усіх нормальних уже повбивало чи поранило. Придурки одні лишились. Тяжко взагалі. Нікого не залишилося, хтось дезертував взагалі.

***

— Ви сказали, що до якогось села дійдете, ой, до річки.

— До річки ще 5 сіл або 4. Начебто легко, але ми кілометр 2 години проходили під боєм. Підірвали вчора «топляк» (перевізники дизельного палива). Наша артилерія найгірша артилерія у світі.

— Чому?

— Та не влучає нікуди.

***

— Що ти там наподорожував гарного?

— Та нічого, бл*дь. Три ноутбуки.

— Та куди ти їх, бл*дь? Солитимеш?

***

— Мало, тату, взагалі мало. Із роти 17 чоловік [залишилося] – від 52 [що приїхали]. З БДТРа там скільки нас людей було? 350? А лишилося менше ста.

— Ох*єть. Адекватні командири хоч є?

— Адекватні усі поїхали.

***

— Владе, я тебе благаю. Це вам КП (командир полку) каже жорстко, обзиває вас, — ви з ним лаєтеся?

— Так. Там нас посилають.

— Відмовляйтеся. Ви що, ви й так уже все взяли. Ви там, блін, усі міста взяли. Кись, будь ласка, я тебе благаю, якщо буде якась можливість звідти звалити, Владе, звалюй. Зрозуміло?

— А як? Тут лише два шляхи, Юля. І обидва погані.