Передчасно народжені діти можуть отримати безоплатну медичну допомогу: перелік послуг

Українцям розповіли, яку безоплатну медичну допомогу можуть отримати передчасно народжені діти. В НСЗУ опублікували відповідне роз’яснення. Повідомляє NNS.

Пріоритетом програми медичних гарантій є надання неонатальної медичної допомоги. Адже, надана якісна допомога новонародженим знижує рівень дитячої смертності.

Батьки передчасно народженої дитини можуть бути впевнені, що їх малюк отримає якісну та безоплатну медичну допомогу в медичних закладах, які мають договір з НСЗУ. Зокрема, за пакетом «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках».

Яку безоплатну медичну допомогу можуть отримати передчасно народжені діти

Лікарський та медсестринський догляд 24/7; Інтенсивна терапія новонародженим та надання медпослуг на всіх етапах лікування;

Необхідні лабораторні та інструментальні дослідження;

Забезпечення дихальної підтримки;

Лікарські засоби з Нацпереліку, медичні вироби та витратні матеріали згідно галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів, а також ті, які постачаються коштом централізованих закупівель МОЗ, інших програм центрального та місцевого бюджетів;

Організація виходжування немовлят за методом Кенгуру тощо.

Джерело – “НСЗУ”

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